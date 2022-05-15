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На "Азовстали" около 600 раненых бойцов, состояние 40 - очень тяжёлое

Один из раненых украинских бойцов на "Азовстали"

На территории заблокированного российскими военными завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

По его словам, из сотен раненых около 40 человек - в очень тяжёлом состоянии. Шлега отметил, что лекарств и медицинских инструментов "очень не хватает", ситуацию он назвал сложной, пишет Украинская служба Радио Свобода.

Как отмечается, ту же информацию подтвердили 15 мая на онлайн-конференции супруги обороняющихся на "Азовстали" - Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Анна Науменко и Дарья Цикунова. По их словам, их мужья пьют по стакану технической воды в день и имеют очень мало запасов продуктов. На заводе много тяжело раненых бойцов умирают из-за отсутствия лекарств, и были случаи ампутаций без наркоза, рассказали участницы конференции. Они ещё раз призвали спасти их близких. Женщины собираются приехать в Турцию, чтобы добиться встречи с президентом страны и просить Реджепа Эрдогана о содействии их мужьям.

Телеканал "Настоящее Время" вышел на связь с бойцом полка "Азов" (крайне правая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины) Дмитрием Козацким. Он тоже сказал, что из 600-700 раненых бойцов на "Азовстали" "40–50 человек находятся в критичном тяжелом состоянии" и нуждаются в срочной эвакуации. "По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть. Сегодня у нас был обед: мы только обедаем, у нас один прием пищи в день. Это была овсянка, по-моему, и немного моркови", – рассказал Козацкий.

Говоря о продолжающемся штурме "Азовстали", Дмитрий Козацкий отметил, что боевые действия идут уже на территории завода. "Это все поддерживается работой вражеской тяжелой артиллерии, работой танков и авиации. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника", - рассказал боец "Азова".

Металлургический комбинат "Азовсталь" – последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе, после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. На заводе обороняются бойцы "Азова", служащие территориальной обороны и пограничных войск.

Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца вторжения. С предложением обеспечить такую эвакуацию, в частности, выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации тяжелораненых – в обмен на российских пленных.

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