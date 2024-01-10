Минобороны РФ: над Саратовской областью сбит украинский дрон

Министерство обороны России объявило, что в ночь на 10 января над Саратовской областью был сбит украинский беспилотник. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дрон был сбит над территорией Энгельсского района. По его словам, никто не пострадал.

В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Аэродром, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже дважды подвергался атаке беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.

Накануне атаке беспилотников подверглись Орловская и Курская области.

В городе Орёл примерно в 170 километрах от границы России с Украиной два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Пострадали три человека. По данным телеграм-каналов "112" и "Мэш", дроны атаковали нефтебазу "Орёлнефтепродукт" и здание "Орёлэнерго".

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что беспилотник самолетного типа был сбит над Курчатовским районом, где находится Курская АЭС.

Министерство обороны РФ отчиталось о нейтрализации восьми украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. ВСУ эту информацию не комментировало.