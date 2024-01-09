В городе Орёл примерно в 170 километрах от границы России с Украиной два беспилотника атаковали нефтебазу "Орёлнефтепродукт", сообщаил губернатор региона Андрей Клычков. Утверждается, что пожар потушен, и жертв нет.

При атаке ранены три человека, сообщило издание "Орловские новости". Позже это подтвердили местные власти. Позже было сообщено об атаке беспилотника на нежилой объект в посёлке Малая Саханка. Там расположены объекты газораспределяющей инфраструктуры и элеватор.

По данным специализирующегихся на оперативной хронике телеграм-каналах 112 и "Мэш", атак было две на разные объекты. Кроме "Орёлнефтепродукта" было атаковано здание "Орёлэнерго", утверждают они. Там, согласно открытым источникам, находится диспетчерский центр местной энергосистемы. Между этими объектами около 11 километров.

Во вторник системы ПВО сработали над расположенным неподалёку от Орла Курском. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Сообщается о сбитом беспилотнике в районе Курской атомной электростанции.

В сентябре нефтяная база в Орле уже атаковалась беспилотником. Тогда загорелся резервуар с топливом.

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