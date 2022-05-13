Черноморская Чернобаевка. Cражение за остров Змеиный

Несмотря на значительные потери в технике и живой силе, Россия не оставляет попыток вернуть себе полноценный контроль над украинским островом Змеиный. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки острова и его окрестностей за последнюю неделю.

Остров Змеиный стал одним из самых известных символов российского вторжения в Украину. Именно здесь в первый день войны, 24 марта, прозвучала ставшая легендарной фраза украинского солдата в адрес "русского военного корабля". Находившиеся на острове военнослужащие попали в плен, но затем были обменяны на российских пленных.

Поворотным событием в судьбе острова стала потеря Россией 14 апреля крейсера "Москва", флагманского корабля Черноморского флота, который двумя батареями зенитно-ракетных комплексов С-300 "прикрывал" небо в том числе в районе Змеиного. Вскоре после выхода "Москвы" из игры Украина активизировала свои действия и уничтожила на острове практически всю военную инфраструктуру, а также несколько российских десантных и патрульных катеров.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юге Украины. Остров Змеиный – это украинская территория, и мы ее будем деоккупировать и бороться за него столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории Приднестровья, с которого они могут атаковать западную часть Украины", – сказал 13 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Охота на "хищников"

О первых ударах по российской военной инфраструктуре на Змеином украинские военные начали сообщать через 12 дней после того, как крейсер "Москва" отправился на дно. 26 апреля ВСУ рапортовали о попадании в расположенный на острове российский "пункт управления" и об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", а 30 апреля – об уничтожении трех зенитных установок, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи. С помощью открытых или независимых источников эта информация подтверждена не была.

2 мая появились документальные подтверждения, что для ударов по российским объектам на Змеином Украина использует беспилотные летальные аппараты "Байрактар". В этот день украинские военные опубликовали видео попадания выпущенных "Байрактарами" планирующих авиабомб по двум российским патрульным катерам "Раптор" ("Хищник") в районе Змеиного.

10 мая волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало перехват переговоров между капитаном одного из "Рапторов" и командованием (подлинность записи не подтверждена независимыми источниками).

"Где поддержка с воздуха? Где поддержка с воздуха? За нами уже ****** [надоел] следовать этот "Байрактар" и стрелять в нас. Идем зигзагами, маневрируем от ударов", – буквально кричит капитан одного из катеров, на что ему отвечают: "Воздух ушел в вашу сторону". За время переговоров, однако, "воздух" на подмогу так и не приходит. Командование сначала приказывает единственному сохранившему ход катеру "следовать одному", но затем просит по возможности взять на буксир два "Раптора", потерявших возможность идти самостоятельно.

3 мая Оперативное командование "Юг" ВСУ опубликовало видео уничтожения за Змеином склада боеприпасов, а 6 мая – попадание "Байрактара" по расположенному на острове российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор".

Всего Украина заявила о двух уничтоженных 6 мая комплексах "Тор". На спутниковом снимке Planet.com, сделанном днем 6 мая, виден дым, поднимающийся с острова. На нем виден и "Тор", уничтожение которого запечатлено на видео.

7 мая Министерство обороны Украины показало еще одно видео: на нем "Байрактар" уничтожает российский десантный катер проекта 11700 "Серна", на палубе которого находится еще один "Тор" с работающей в этот момент антенной решеткой, вероятно, присланный за замену уничтоженному Украиной ранее. На видео также показано уничтожение еще нескольких расположенных на острове военных объектов.

Затонувшая после удара "Серна" с "Тором" на борту хорошо видна и на сделанных впоследствии спутниковых снимках.

В этот же день, 7 мая, стало ясно, что с потерей нескольких комплексов ПВО в районе Змеиного могут действовать не только "Байрактары", но и украинская авиация. Это следует из видео, на котором один из беспилотников снял атаку украинских истребителей Су-27 по острову.

О том, что эта атака произошла 7 мая, позволяют говорить и спутниковые снимки Planet.com, на которых видны разрушения маяка и окружающих его зданий на Змеином.

В следующий раз Змеиный попал в поле зрения наблюдателей за российско-украинской войной уже на следующий день, когда Оперативное командование "Юг" показало момент уничтожения вертолета Ми-8, высаживавшего десант на остров. Россия, в свою очередь, заявила, что в ночь на 8 марта уничтожила в районе Змеиного "два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины".

Попытки России вернуться за Змеиный

12 мая представитель украинского военного ведомства Александр Мотузяник заявил на брифинге в Киеве, что Россия по-прежнему "пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать морские коммуникации Украины".

Спутниковые снимки Змеиного последних дней подтверждают эти слова.

На фотографиях, сделанных над островом 9 мая, рядом с ним появляются два новых российских корабля.

Эксперт по российскому флоту Эйч Ай Саттон по просьбе Радио Свобода идентифицировал их. Тот, что расположен ближе к острову – это спасательное судно проекта 22870, такое же, как то, которое использовалось во время спасательной операции рядом с "Москвой" и с борта которого были сделаны облетевшие мир снимки горящего крейсера.

Второй корабль, по мнению Саттона, это десантный катер проекта 21820 "Дюгонь". На его палубе, как полагает эксперт, может находится еще один "Тор", призванный заменить один из уничтоженных украинской армией.

10 мая на спутниковых снимках Змеиного спасательное судно перемещается ближе к берегу, к корпусу затонувшей "Серны", который блокирует заход в бухту других десантных катеров.

11 мая на спутниковых снимках низкого разрешения на пути к Змеиному были замечены еще два российских корабля. 12 мая они попали на спутниковые снимки Planet.com: оказалось, что это морской самоходный плавучий кран и еще один десантный катер. Также один катер можно заметить у берега, рядом с корпусом затонувшей ранее "Серны".

Как считает Эйч Ай Саттон, плавучий кран мог прийти к Змеиному для того, чтобы поднять "Серну", а также для выполнения роли плавучего причала и для разгрузки другой техники. Еще по одной версии, задачей крана может быть не столько подъем "Серны", сколько оставшейся на ее палубе после украинского удара установки "Тор".

На тех же снимках 12 мая можно увидеть две российские системы ПВО, которые уже установлены на острове. Предположительно, речь может идти о ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1" и "Тор".

В ночь на 13 мая свои спутниковые снимки острова, сделанные днем ранее в необозначенное время, опубликовала компания Maxar Technologies. На них виден все тот же плавучий кран, маневрирующий российский десантный катер, а вблизи от него следы дыма: по одной версии, от выпущенных по катеру с беспилотника украинских ракет, по другой – от выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса с катера в сторону украинского БПЛА или самолета.

Какая бы из этих версий ни оказалось правдивой, следы ракет "Байрактара" или ПЗРК могут быть свидетельством того, что Украина пыталась помешать размещению на Змеином новой российской техники – но, вероятно, не добилась успеха. Те же снимки Maxar от 12 мая показывают, что на острове появился один "Тор" (желтый квадрат на фото ниже), один "Панцирь" (красный квадрат) и неопознанный военный грузовик (белый квадрат). Технику идентифицировал пользователь твиттера @CatManDoo18).

Сага острова Змеиный на этом вряд ли закончится. Как пишет Эйч Ай Саттон в статье на сайте navalnews.com, "Россия, похоже, полна решимости сохранить остров, даже ценой больших потерь войск и техники". Саттон согласен с украинскими военными, которые называют расположение острова стратегическим, но в качестве причин называет не только контроль за морской акваторией: Змеиный, по его словам, может быть важным пунктом торгов при заключении мирного соглашения в конце войны, а также является символом украинского сопротивления подобно Мариуполю.

Вместе с этим эксперт предостерегает Украину от попыток вернуть контроль над островом себе: "Если это произойдет, ситуация может измениться, и тогда уже Россия сможет свободно обстреливать украинских военных на Змеином, потому что сейчас остров практически невозможно защитить без эффективной ПВО. Пока ситуация не выглядит так, что какая-либо из сторон может добиться полного контроля над ним".

Ну а пока Россия решила закрепить свой контроль над Змеиным хотя бы символически: нарисовав на земле большую букву "Z" – на это обращает внимание расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода.