Минобороны РФ опять объявило о "гуманитарных коридорах"

Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя, Харькова и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, не ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными.

Комментария украинской стороны пока не было.

Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.

Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.

Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.