Минобороны РФ отказалось сообщать данные о погибших украинцах

Министерство обороны России заявило об отсутствии данных о погибших мирных жителях Украины в ходе текущего военного вторжения. Об этом говорится в ответе на запрос адвоката Марины Янкиной, защищающей журналиста Андрея Новашова по делу о фейках о российской армии.

На заседании суда в Прокопьевске, 21 декабря защита Новашова потребовала вернуть дело в прокуратуру, сообщил источник Сибирь.Реалии. Адвокат обратила внимание на то, что Андрея Новашова обвиняют в распространении "заведомо ложной информации" об атаках российской армии на Мариуполь, которые привели к потерям среди мирного населения, в том числе – детей.

По мнению защиты, посты Новашова во "ВКонтакте" нельзя считать "заведомо ложными", поскольку изложенную в них информацию невозможно опровергнуть. Данные о жертвах среди населения в ходе боевых действий в Украине официально не публиковались российской стороной, заявила адвокат.

Ранее в ходе одного из судебных заседаний Андрей Новашов заявил, что "ложность" информации в его деле установлена тем, что "якобы абсолютной истиной является заявления президента Владимира Путина и представителей министерства обороны. При этом, отметил Новашов, ранее Путин обещал не аннексировать Крым, не включать "ЛНР" и "ДНР" в состав России, а также не использовать срочников в боевых действиях в Украине. "Мое дело основано на том, что государственные органы всегда транслируют только правду. Из озвученных мною примеров видно, что это не так. Мне можно предъявлять статью, что я распространял информацию, противоречащую точке зрения Путина или Минобороны. Но такой статьи нет в Уголовном кодексе", - заявил Андрей Новашов.

Обращаясь к суду, Новашов назвал дело "сфабрикованным" и заявил, что к материалам дела приобщены его тексты в Сибирь.Реалии и Тайге.Инфо (о пытках в колониях Кузбасса и забастовке шахтеров в 1989 году), которые не имеют никакого отношения к сути обвинения. Кроме того, все свидетели обвинения знакомы с сотрудником центра "Э" Глебом Шевцовым, который участвовал в расследовании дела против Новашова.