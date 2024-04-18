Минобороны России заявило о сбитых ракетах и дронах над тремя областями

За прошедшую ночь над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями были перехвачены две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров. Об этом в четверг утром сообщило Минобороны России.

Над Белгородской областью уничтожены две ракеты, 19 снарядов, 16 беспилотников и два шара, утверждают в ведомстве. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадала жительница посёлка Разумное в пригороде Белгорода. Она получила осколочное ранение в результате попадания боеприпаса в частный дом. Ещё один человек пострадал при обстреле Шебекино, ему оказали помощь на месте.

Над Воронежской областью перехвачен один беспилотник, уничтожены три воздушных шара, заявили в Минобороны России. Губернатор Александр Гусев, накануне, 17 апреля, ближе к ночи сообщал, что при падении дрона самолётного типа пострадала одна женщина, повреждены пилорама и два частных дома.

В Ростовской области в ночь на четверг были сбиты три дрона в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор региона Василий Голубев написал в телеграме, что на здании промышленного назначения повреждено остекление, осколками легко ранен один человек.

Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Киев эти заявления не комментирует.