Минобороны РФ утверждает, что в Одессе потоплен корабль ВМФ Украины

Министерство обороны России заявило, что 29 мая в порту Одессы в результате "удара высокоточным оружием" был уничтожен корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

Украина пока не комментировала сообщение российского военного ведомства. Документальных подтверждений того, что корабль был уничтожен, Минобороны не предоставило. Россия, по сообщениям украинских властей, наносила в ночь на 29 мая удары по порту Одессы, тогда о каких-либо разрушениях или жертвах не сообщалось.

Сообщения об ударе по кораблю появились в последние сутки в российских телеграм-каналах. Некоторые из них утверждают, что корабль в результате удара затонул.

"Юрий Олефиренко" ранее носил название "Кировоград". Корабль был в составе ВМФ СССР, а затем Украины, ещё с 1970-х годов.

В сводке Минобороны этот средний десантный корабль назван последним боевым кораблём, находившимся на вооружении Украины. Большая часть боевых кораблей ВМФ Украины была захвачена Россией после аннексии Крыма в 2014 году и находятся под российским контролем. Помимо "Юрия Олефиренко", под контролем Украины остаётся минный заградитель "Балта", а также более 10 боевых катеров и различные вспомогательные суда.

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в среду в эфире украинского телемарафона заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 18 российских судов, среди которых несколько десантных катеров и десантный корабль. Предполагаемую гибель украинского корабля он не комментировал.