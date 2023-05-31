Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Минобороны РФ утверждает, что в Одессе потоплен корабль ВМФ Украины

"Юрий Олефиренко"

Министерство обороны России заявило, что 29 мая в порту Одессы в результате "удара высокоточным оружием" был уничтожен корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

Украина пока не комментировала сообщение российского военного ведомства. Документальных подтверждений того, что корабль был уничтожен, Минобороны не предоставило. Россия, по сообщениям украинских властей, наносила в ночь на 29 мая удары по порту Одессы, тогда о каких-либо разрушениях или жертвах не сообщалось.

Сообщения об ударе по кораблю появились в последние сутки в российских телеграм-каналах. Некоторые из них утверждают, что корабль в результате удара затонул.

"Юрий Олефиренко" ранее носил название "Кировоград". Корабль был в составе ВМФ СССР, а затем Украины, ещё с 1970-х годов.

В сводке Минобороны этот средний десантный корабль назван последним боевым кораблём, находившимся на вооружении Украины. Большая часть боевых кораблей ВМФ Украины была захвачена Россией после аннексии Крыма в 2014 году и находятся под российским контролем. Помимо "Юрия Олефиренко", под контролем Украины остаётся минный заградитель "Балта", а также более 10 боевых катеров и различные вспомогательные суда.

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в среду в эфире украинского телемарафона заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 18 российских судов, среди которых несколько десантных катеров и десантный корабль. Предполагаемую гибель украинского корабля он не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG