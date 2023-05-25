Опубликовано новое видео атаки беспилотника на "Иван Хурс"

В украинских и российских телеграм-каналах в четверг появилось видео, на котором предположительно запечатлена атака надводного беспилотника на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Чёрном море.

Минобороны России накануне сообщило об этой атаке, обвинив в ней Украину. По сообщению российского ведомства, все три беспилотных катера были уничтожены огнём корабля, а сам он не пострадал. При этом Минобороны опубликовало видео, предположительно, поражения одного из беспилотников.

На видео, появившемся в сети сегодня, съёмка ведётся с надводного беспилотника. Он приближается к кораблю - это "Иван Хурс". Съёмка заканчивается, когда беспилотник приближается к борту корабля на очень близкое расстояние, и столкновение представляется неизбежным.

Результатов предполагаемого поражения корабля беспилотником на видео нет. Неясно, получил ли корабль повреждения и если да, насколько они серьёзны. Украинский политик Антон Геращенко, также опубликовавший видео, утверждает, что беспилотник "взорвался прямо у борта корабля и очень серьезно его повредил". Провоенный российский телеграм-канал "Записки мичмана Птичкина", специализирующийся на военно-морской тематике, и другие подобные российские каналы пишут, что корабль "на ходу" - не отрицая тем самым прямо, что он мог получить повреждения.

Официальный Киев не комментировал ни вчерашнее заявление российского Минобороны, ни сегодняшнее видео.