Министерство обороны России заявило, что в момент удара ракетами "Калибр" по Дому офицеров в Виннице в нём "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений". В результате удара участники совещания были убиты, говорится в сообщении ведомства.
Российская сторона официально признала ракетную атаку, которую украинский президент Владимир Зеленский назвал "актом государственного терроризма". По данным Украины, в результате ракетной атаки на Винницу погибли 23 человека, в том числе трое детей. По последним данным, госпитализирован 71 человек, не менее 40 числятся пропавшими без вести.
Винница была обстреляна 14 июля. Одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведённые другой ракетой.
Дом офицеров использовался как концертный зал, в нём готовилось выступление украинской певицы Роксоланы. Украинская сторона отрицает, что объект использовался военными. Атака гражданских целей расценивается международным правом как военное преступление.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины. "Хочу, чтобы команда того судна, с которого сегодня вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала: тюрьма - это лучшее, что их ожидает", - заявил Зеленский в видеобращении.
- Евросоюз оценил удары по Виннице как зверство и заявил, что все ответственные понесут наказание.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.