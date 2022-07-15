Министерство обороны России заявило, что в момент удара ракетами "Калибр" по Дому офицеров в Виннице в нём "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений". В результате удара участники совещания были убиты, говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона официально признала ракетную атаку, которую украинский президент Владимир Зеленский назвал "актом государственного терроризма". По данным Украины, в результате ракетной атаки на Винницу погибли 23 человека, в том числе трое детей. По последним данным, госпитализирован 71 человек, не менее 40 числятся пропавшими без вести.

Винница была обстреляна 14 июля. Одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведённые другой ракетой.

Дом офицеров использовался как концертный зал, в нём готовилось выступление украинской певицы Роксоланы. Украинская сторона отрицает, что объект использовался военными. Атака гражданских целей расценивается международным правом как военное преступление.