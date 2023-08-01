Минобороны РФ утверждает, что отразило атаку морских дронов

Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в попытке атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" российского Черноморского флота.

По сообщению Минобороны России, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя, когда российские корабли "выполняли задачи по контролю судоходства", что, в частности, может означать их участие в блокаде украинских черноморских портов после выхода России из так называемой зерновой сделки.

В сообщении российского оборонного ведомства утверждается, что в атаке участвовали три украинских беспилотных катера, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей.

25 июля российские военные уже сообщали об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" с помощью морских дронов.

В ВСУ предполагаемое нападение не комментировали. Украинские беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае был атаковано судно связи "Иван Хурс" в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль "Приазовье".