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Минобороны РФ заявило о начале украинского контрнаступления

Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления в ночь на 5 июня на пяти участках на южнодонецком направлении. Украина никак не комментирует эти заявления. Независимых подтверждений активизации боевых действий нет.

Как утверждает российское военное ведомство, вооруженные силы Украины ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие части и подразделения. Было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, говорится в сообщении.

Как утверждают в Минобороны России, украинской армии не удалось достичь своих целей, наступление было остановлено силами Восточной группировки войск. В сообщении подчёркивается, что командующий объединенной группировкой войск , начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов "в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении".

Вчера российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, сообщили об ударе украинских военных на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населённых пункта, о том же пишет ряд украинских источников.

Другие российские каналы пишут о "тактическом успехе" украинских войск, но подчёркивают, что прорыва обороны не произошло, а наступающие понесли потери в технике. Вечером в воскресенье российские телеграм-каналы начали писать о том, что российские военные "отбили все позиции". Каких-либо официальных комментариев украинской стороны о боях на этом направлении не было.

Утром 5 июня ряд российских телеграм-каналов написал о новом ударе украинских войск. Один из бывших полевых командиров так называемой "ДНР" Александр Ходаковский утверждает, что он наносится левее Угледара на участке Золотая Нива - Новодонецкое, и "противнику пока сопутствует успех". Украинская сторона пока не комментировала и это сообщение.

Ряд аналитиков ранее предполагал, что удар в направлении Азовского моря может стать одним из основных в ходе предстоящего контрнаступления Украины.

В условиях боевых действий получить независимое подтверждение заявлений участников конфликта затруднительно.

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