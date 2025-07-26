Минобороны РФ заявило о взятии села в Днепропетровской области

Минобороны России в субботу заявило о взятии российскими войсками села Малиевка в Днепропетровской области Украины. Это уже второй населённый пункт в регионе, о взятии которого заявляет российское военное ведомство. Ранее ВСУ официально опровергли утверждения российского Минобороны о взятии села Дачное.

Независимых подтверждений того, что российские войска установили контроль над селом Малиевка, нет, о его взятии, однако, уверенно пишут российские провоенные блогеры.

Село с довоенным населением 163 человека расположено фактически на границе с Донецкой областью, в стороне от главных дорог. Украинский проект DeepState на своей интерактивной карте пока обозначает его как подконтрольное Украине (Дачное на этой карте изображено в "серой зоне").

О планах аннексии Днепропетровской области, в отличие от Донецкой, российские власти не объявляли, однако в последние недели представители Минобороны и других ведомств регулярно делают акцент на том, что российские военные в ходе наступления уже ведут боевые действия в этом регионе. В Киеве заявляют, что там действуют российские ДРГ, но российского контроля над каким-либо участком территории области нет. На карте DeepState показано, что российские войска широким фронтом вышли к границе с Днепропетровской областью на западе Донецкой области, но границу пока не перешли.

Ряд СМИ со ссылкой на источники неоднократно писал о том, что российский президент Владимир Путин ставит своим войскам задачу прежде всего занять территории тех областей, об аннексии которых объявила Россия. В то же время, боевые действия идут и в тех регионах, которые Москва даже формально считает частью Украины, в частности в Харьковской и Сумской. Об отражении российского наступления в Сумской области заявил в субботу главком ВСУ Александр Сырский.

В Донецкой области наиболее упорные бои сейчас идут в районе Покровска, а также на подступах к Константиновке. Там в последние дни сообщалось о ряде локальных успехов российских войск.