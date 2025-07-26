Российский удар по Днепропетровской области. Есть жертвы

Российские войска в ночь на 26 июля совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и Днепропетровскую область, один человек погиб. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.

По его словам, в результате атаки в Днепре повреждён многоквартирный жилой дом, а также промышленные предприятия, там возникли пожары. На парковке загорелись автомобили. "Несколько возгораний зафиксированы в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения", – написал в социальных сетях Лисак.

Он также сообщил, что российские силы нанесли авиаудары по Покровской громаде Синельниковского района, в результате чего также вспыхнул пожар. Лисак отметил, что в целом по Днепру и области силы противовоздушной обороны Украины сбили в ночь на субботу 7 российских ракет и 26 беспилотников.

Всего в ночь на субботу Украину атаковали 208 российских беспилотников и 27 ракет разных типов, сообщают Воздушные силы ВСУ. Были сбиты 183 дрона и 17 ракет. "Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных беспилотников в 9 локациях, а также падение сбитых дронов на 8 локациях", – говорится в сообщении.