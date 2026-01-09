Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине

Министерство обороны России заявило о том, что в ночь на 9 января по территории Украины был нанесён удар в том числе "подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник»". В сообщении ведомства удар был назван ответом на атаку по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области, о которой заявляла российская сторона 29 декабря.

Речь идёт о втором известном случае применения "Орешника" в ходе войны в Украине. Этот комплекс, разработанный на основе ракетного комплекса "Рубеж", способен нести ядерное оружие и позиционируется властями России как не имеющее аналогов мощное оружие. Ранее его использовали для удара по заводу "Южмаш" в Днепре - это было в конце 2024 года.

Предположительно, "Орешник" был использован для удара по объекту энергетики во Львовской области. Во Львове вечером 8 января было слышно несколько взрывов. Впоследствии в сети появилось видео предполагаемой атаки.

Российские провоенные каналы пишут, что целью могло быть подземное хранилище газа во Львовской области. Официально это не подтверждено. В сообщении Минобороны России говорится, что удары в ночь на 9 января наносились по объектам энергетики и предприятиям, производящим беспилотники.

Воздушные силы ВСУ объявляли тревогу в связи с возможным запуском ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области России. Взрывы во Львове произошли спустя примерно 15 минут после объявления тревоги. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракета была запущена именно с полигона Капустин Яр. Именно с этого полигона запускали баллистическую ракету при ударе 21 ноября 2024 года по Днепру. Владимир Путин тогда говорил, что Россия испытала баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Впоследствии сообщалось о постановке этих комплексов на дежурство, в том числе в Беларуси.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час, и подобное оружие было применено по Львову впервые за время войны. Он обратил внимание, что город находится в 70 км от границ с Евросоюзом, отметив, что удар стал сигналом для ЕС, что война "не останавливается ни перед какими границами". О пострадавших в результате этого удара не сообщалось.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что использование "Орешника" для удара по цели недалеко от границы с ЕС представляет собой угрозу для европейской и глобальной безопасности. По его словам, Украина инициирует заседание Совета безопасности ООН. Он также призвал партнёров усилить давление на Россию.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Россия атаковала Украину более 200 беспилотниками и 36 ракетами разных типов, сбить удалось большинство дронов и 18 ракет.