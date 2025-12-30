Минобороны РФ заявило о заступлении "Орешника" на дежурство в Беларуси

Минобороны России заявило о заступлении на боевое дежурство в Беларуси ракетного комплекса "Орешник".

"Состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник»", - говорится в распространённом во вторник сообщении военного ведомства.

Минобороны также опубликовало кадры, на которых, как утверждается, впервые показан "Орешник". На это указывает, в частности, РИА Новости.

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, поддерживающий тесные связи с Кремлём, заявил 18 декабря, что российский ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник" поступил в Беларусь и заступает на дежурство.

"Орешник" - российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре заявил президент России Владимир Путин. Чуть позднее он сказал, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" на белорусской территории. В ответ Владимир Путин заявил, что это станет возможно во второй половине 2025 года.



