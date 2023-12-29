Минобороны России назвало количество отсрочек от мобилизации

Министерство обороны России заявило о том, что право на отсрочку от мобилизации на войну в Украине получили 834 224 жителя страны. Ведомство утверждает, что большая часть из них работники IT-сферы. Об этом сообщает РБК.

Издание изучило материалы Минобороны "Армия в цифрах – 2023". Согласно приведённым там данным, 30,7% получивших отсрочку сотрудники сферы IT – это чуть более 256 тысяч человек. 20,4% получивших отсрочку являются сотрудниками банковской системы, 12,4% работают в энергетических компаниях, 6,5% – в сельском хозяйстве, 5,2% – работники СМИ, 24,8% – представляют другие сферы деятельности.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию на войну с Украиной. По официальным данным, было призвано около 300 тысяч человек. Указ о мобилизации продолжает действовать до сих пор.

В сентябре 2023 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не будет ротации мобилизованных, – это значит, что призванные по мобилизации тоже будут обязаны находиться в зоне военных действий до их окончания. Это вызвало резкую критику со стороны многих групп родных и близких мобилизованных, которые регулярно обращаются к властям с просьбами вернуть военных с фронта.

В декабре Путин заявил о том, что нет необходимости проводить вторую волну мобилизации. По его словам, в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных. Путин утверждает, что поток добровольцев и контрактников, желающих принять участие во вторжении в Украину, не сокращается. Российский президент заявил, что план по привлечению военнослужащих в войска перевыполнен.