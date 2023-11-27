В канале родных мобилизованных резко критикуют Путина

В телеграм-канале "Путь домой", авторы которого выступают за возвращение мобилизованных с войны в Украине, опубликован призыв к гражданам России подписываться под опубликованным ранее манифестом одноимённого движения. В посте, написанном от имени родственников мобилизованных, содержится непривычно резкая критика президента России Владимира Путина.

На телеграм-канал подписаны около 15 тысяч человек. Он появился около двух месяцев назад. Издание "7x7" поговорило с некоторыми из создателей канала, сообщается, что речь идёт о родственниках мобилизованных из разных регионов, которые решили координировать свои усилия в борьбе за их возвращение с фронта после того, как представители властей стали говорить, что демобилизации не будет до конца войны.

12 ноября в телеграм-канале опубликовали манифест движения. В нём содержится призыв к полной демобилизации и установлению предельного срока призыва по мобилизации - 1 год. Содержится также призыв к соблюдению Конституции и прав человека, но нет прямого призыва к завершению войны. В отличие от ряда других организаций родственников мобилизованных, "Путь домой" выступает не за ротацию, то есть призыв новых мобилизованных взамен нынешних, а за демобилизацию вообще.

Также активисты подавали заявки на проведение митингов, в том числе ив Москве, но власти им отказали. Лишь в Новосибирске власти согласились провести встречу в закрытом режиме в здании местного дворца культуры, независимые СМИ на неё не пустили.

Опубликованное в понедельник обращение его авторы называют "мольбой о помощи" к народу России. Авторы пишут, что у них почти не осталось надежды: "Нас предают и истребляют свои же". При этом, что редкость для подобных петиций, прямой критике подвергается президент Путин. Его обещания не призывать на войну резервистов, данные в феврале 2022 года, названы "пустышкой", упоминается о затонувшей подлодке "Курск", и, неконец, о выходящих на свободу после полугода службы в армии бывших заключённых: "2024 Президент объявил годом семьи. Иронично, учитывая, что жены воют без мужей, дети растут без отцов, а многие уже остались сиротами. А сатанист-людоед, совершивший рецидив после первого заключения, выходит на свободу через полгода, искупив серийные убийства на СВО. Есть все же чувство юмора у нашего Президента!" - говорится в сообщении. В заключение всех россиян просят подписывать манифест.

"Коммерсантъ" ранее писал, что вице-губернаторам российских регионов поручили внимательно следить за настроениями жён и других родственников мобилизованных. Источник издания The Insider в одной из региональных администраций подтвердил, что перед губернаторами поставили задачу "любой ценой" купировать внешний протест. "Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек", – рассказал источник.

Власти считают возможные протесты военных "фактором риска, который могут использовать перед выборами президента России".