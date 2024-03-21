Минобороны России заявило о взятии села Тоненькое под Авдеевкой

Минобороны России в четверг заявило о взятии российскими войсками села Тоненькое в Донецкой области Украины. Это произошло благодаря "слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Украинская сторона пока сообщение не комментировала. В утренней сводке Генштаба Украины Тоненькое упомянуто как один из населённых пунктов, в районе которых украинские войска сдерживали атаки противника.

Тоненькое расположено к западу от Авдеевки, взятой российскими войсками в феврале. Российские провоенные блогеры сообщали о захвате Тоненького ещё в конце февраля, утверждая, что украинская линия обороны после взятия Авдеевки была прорвана. Впоследствии, однако, они признали, что бои в селе, где до войны жили чуть более 300 человек, продолжаются. Украинские военные в начале марта заявили, что продвижение противника было остановлено на линии от Невельского до Бердычей, проходящей также через Тоненькое и Орловку, к западу от Авдеевки.

Несколько дней назад Минобороны России заявило о взятии Орловки. Если сообщения подтвердятся, они будут означать, что российским военным всё же удалось преодолеть первый рубеж обороны украинских войск. Западнее, однако, есть укреплённый рубеж, основанный на системе водохранилищ.

О каких-либо продвижениях российских военных на других участках фронта не сообщается.