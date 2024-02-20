Битва за Авдеевку. Хронология, взгляд изнутри и итоги

17 февраля главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский принял решение вывести войска из Авдеевки на "более выгодные позиции".

На следующий день спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что вывод войск завершён. Он отметил, что отступление проходило в сложных условиях, а "некоторая часть" украинских военнослужащих при выходе попала в плен.

Некоторые эксперты и военнослужащие критиковали украинское военное руководство за поздний вывод войск, когда российские войска уже вплотную подошли к линиям снабжения украинской армии и захватили некоторые важные опорные пункты и районы города, а украинская группировка войск внутри Авдеевки столкнулась с нехваткой боекомплекта и артиллерийской поддержки. Появились сообщения о расстрелах наступающими российскими войсками украинских пленных, "застрявших" на передовых позициях.

"То, что происходит в Авдеевке, это ужас. Я не участник боевых действий в этом районе, но у меня раньше был схожий опыт. Командование упёрто допускает ошибки годовой давности, их ничего не учит. Всем своим действиям они найдут оправдания, потому что никто никогда из высшего руководства не был наказан.

В результате ещё несколько крепких бригад будет стёрто об очередной "символ несгибаемости". Потом в последний момент будут выведены выжившие – это благородно назовут сбережением личного состава.

Это всё уже настолько [надоело]. Мы теряем время, ресурс и главное - наилучших бойцов", – написал 16 февраля в социальной сети Х военнослужащий 93-й бригады ВСУ Евгений "Стус" Черепня. Позднее он похвалил решение высшего военного руководства вывести войска из Авдеевки.

Сомнения у украинских военнослужащих вызвало и заявление командования о том, что Авдеевская группировка отходит на "заранее подготовленные рубежи". Они предполагают, что на самом деле позиции не готовы и в итоге их придётся обустраивать отошедшим из города украинским военным.

Хронология боёв

Авдеевка – промышленный город площадью 29 квадратных километров близ Донецка, который пророссийским сепаратистам не удавалось захватить с 2014 года.

Этот небольшой населённый пункт был важным звеном логистической и оборонительной цепочки украинской армии: в нём располагается множество мощных укрепрайонов и фортификаций. С началом полномасштабного вторжения российская армия проводила наступательные действия на Авдеевском направлении, но активные штурмы города начались в октябре 2023 года.

По сообщениям украинского командования, общая группировка войск российской армии на Авдеевском направлении тогда составила 40 тысяч военнослужащих. Только за первый месяц активного наступления российские войска, по заявлениям Киева, понесли огромные потери – около 10 тысяч человек. Независимого подтверждения этой информации нет, но в социальных сетях распространялось множество видео с сожжёнными колоннами российской техники.

Игорь Криворучко, военнослужащий 26-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура", который принимал участие в обороне сёл Степовое и Бердичи на северо-западе от Авдеевки, рассказал Радио Свобода, как менялась тактика российской армии во время боёв за Авдеевку. Его подразделение прибыло туда в октябре 2023 года.

"Нас фактически отправили на неподготовленные позиции, и нам приходилось окапываться на скорую руку, поэтому россияне достаточно быстро эти позиции "закидывали" дальнобойной артиллерией, используя большое преимущество в боеприпасах. После этого в бой шло огромное количество FPV-дронов, а также дронов, сбрасывающих боеприпасы. В этом аспекте у них тоже было количественное преимущество. У нас тогда фактически не было окопных средств радиоэлектронной борьбы. Каждый российский штурм тогда заканчивался тем, что они просто заходили на позиции и добивали раненых", – вспоминает военнослужащий.

Украинские военнослужащие на его участке фронта начали адаптироваться к сложившимся условиям и выстроили линию обороны. У них также появились антидроновые ружья и окопные средства РЭБ. Постепенно, говорит Криворучко, наступление российской армии обрело привычную форму: чтобы занять какую-либо позицию, армии РФ приходилось вступать в непосредственный огневой контакт с украинскими силами.

После этого россияне вновь изменили тактику: штурмовая группа приближалась на максимально близкую дистанцию к украинским подразделениям, после чего закреплялась, ждала подкрепление и вновь переходила к штурмовым действиям. Сейчас же, по словам военнослужащего 47-й бригады, российская армия всё чаще использует при своих атаках корректируемые управляемые бомбы: несколько десятков за сутки. "Одна из бомб недавно попала по Коксохимическому заводу возле Авдеевки и недалеко от Степового. В результате загорелась цистерна со смолой, и весь дым пошёл на наши позиции. Видимости никакой не было, воздух тяжёлый", – вспоминает он.

Криворучко отмечает, что на его направлении украинские силы не испытывали нехватку боеприпасов.

"Хватало как стрелкового оружия, так и гранат. Снарядного голода мы тоже не ощущали. Из нашего тыла, куда мы отходим на отдых, тоже постоянно работала артиллерия, когда россияне собирали людей и подготавливали операции.

Большой участок фронта закрывался вообще без помощи артиллерии американскими бронемашинами M2 Bradley. Они и сейчас работают, недостаток боекомплекта для них тоже не ощущается. Я думаю, что в будущем, возможно, мы столкнёмся с нехваткой, но сейчас этого нет", - рассказал боец.

В конце ноября украинские войска практически полностью потеряли промзону на юге города и отошли в район частного сектора. Весь декабрь российская армия наступала на Авдеевку с четырёх направлений.

В январе армии РФ удалось значительно продвинуться на севере и приблизиться вплотную к селу Степовое на северо-западе от Авдеевки. По состоянию на 20 февраля часть населённого пункта находится под контролем российской армии, ещё часть – в серой зоне, а окраины села остаются под контролем ВСУ.

Помимо продвижения на севере, российская армия провела успешный штурм украинского укрепрайона "Царская охота" – бывшей турбазы. Группа из 150 российских бойцов при поддержке артиллерии пробралась в тыл украинских подразделений по чугунной подземной трубе дренажной системы и зачистила сектор.

Бои достигли своей развязки к середине февраля. 13 февраля российской армии удалось перерезать Индустриальный проспект – главную трассу в Авдеевке, которая соединяет город с Коксохимическим заводом на севере и также ведёт на запад. Примерно в это же время в город перекинули украинскую Третью отдельную штурмовую бригаду, которую называют одним из самых боеспособных подразделений ВСУ.

Пресс-офицер этой бригады Александр Бородин рассказал украинской службе Радио Свобода, что соотношение сил в Авдеевке – один к семи в пользу российской армии. "Против нас тут две армии. Ситуация критическая. Мы выполняем поставленную задачу, выполняем поставленный приказ. Но такое соотношение... учитывая, что это линейные бригады, механизированные... Если сравнивать с Бахмутом, на обороне которого мы тоже были, то там были "вагнеровцы", к примеру, то есть там всё-таки была смесь зеков и "спецуры". А тут линейные механизированные бригады Российской Федерации и спецы из ГРУ. На сегодняшний день это серьёзнейший кулак РФ в Украине", – считает Бородин.

"Понимали, что начнётся дискотека". Вывод украинских войск

15 февраля российские паблики заявили, что армии РФ удалось захватить мощный укрепрайон "Зенит" на юге города – бывшую базу ПВО с множеством подземных тоннелей, бункеров и других оборонительных фортификаций. "Зенит" оставался под контролем ВСУ и вклинивался в наступление российской армии, сковывая их действия, несмотря на то, что находился практически в полном окружении.

Украинский военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виктор Беляк рассказал в своём инстаграме о последних днях обороны "Зенита". Он написал, что военнослужащие предприняли две попытки выхода из окружения. Первые десять бойцов попытались выйти с "Зенита" в ночь на 14 февраля. Группа вступила в ближний бой с российскими подразделениями, при этом артиллерия уже была наведена на прорывающихся украинских военнослужащих. Назад вернулись только трое раненых. В результате эвакуации одного из них ранения получили ещё четверо военнослужащих, в том числе сам Беляк.

В следующую ночь сформировались новые группы и вновь отправились в сторону основных сил. Беляк вспоминает, что им пообещали бронетехнику для эвакуации. "Километр по полю, вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усыпана нашими трупами. Ждать эвакуацию я не остался. Возглавил группу и отправился в неизвестность. Накрыли. [Потерял] группу. Но в конечном результате добрался до точки.

И если первые группы погибли, столкнувшись с противником, то следующие повели уже немного в обход. Это позволило тем, кому повезло, выйти. Эвакуация не приехала. Последняя группа покинула бункер. А вот этот диалог по рации ранил нас в самое сердце. Раненый: "А что, эвака не будет?" Командир: "Нет, не будет, оставляйте трёхсотых и выпаливайте всё". Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек", – написал выживший боец.

Позднее в сети появилось видео, снятое российскими военнослужащими на территории "Зенита": на нём пять мёртвых украинских военнослужащих лежат в воде. В соцсетях также опубликовали список тяжелораненых бойцов, оставленных на территории укрепрайона. Родственники опознали по видео нескольких из них. Украинское командование обвинило российскую армию в том, что они расстреляли раненых и безоружных бойцов.

В 110-й бригаде заявили, что у них были договорённости с российской стороной об эвакуации раненых. Российское командование якобы пообещало сохранить жизни военнослужащих и в последующем их обменять. "Российские террористы обещание не выполнили", – сказано в обращении.

Российская армия продвигалась и захватила укрепрайоны "Чебурашка" и "Виноградники-2". Последними пали 9-й квартал и Коксохимический завод – промышленный комплекс к северу от Авдеевки, который, как отмечали украинские военнослужащие, мог стать новой "Азовсталью", поскольку штурмовать этот завод "было бы очень трудно и, возможно, бессмысленно". Они предположили, что российская армия попытается окружить завод, чтобы избежать прямых боестолкновений. Исходя из открытых данных, армии РФ именно это и это удалось. Завод был практически отрезан от логистики и украинские военнослужащие покинули территорию "Коксохима".

Военный эксперт Владислав Селезнёв отмечает, что вести оборонительные бои в Авдеевке, где есть "Коксохим" и другие сооружения из стали и бетона, достаточно удобно, но только при условии налаженной логистики. Он напомнил об опыте боёв за "Азовсталь".

Украинский военнослужащий Андрей (имя изменено) несколько дней оборонял территорию Коксохимического завода и вышел с его территории 15 февраля, а последние силы украинских войск, по его словам, вышли с "Коксохима" на следующий день.

В первые дни, когда группа украинских военнослужащих, в том числе наш собеседник, оказались на территории завода, им удалось провести несколько успешных штурмов из-за того, что российская пехота в этом районе "ходила на расслабоне, потому что до этого не встречала такого отпора". После этого российская армия стала всё чаще использовать управляемые авиабомбы в "беспрецедентных для этого направления" количествах.

"Ребята отбивали накаты мясных пехотных штурмов. В стрелковых боях наши бойцы работали намного эффективнее, но враг понял, что не может пройти. Они откатывались и разбивали позиции артиллерией и КАБами, и так постоянно.

14 февраля мы сожгли целую колонну техники, и уже на следующий день двигалась точно такая колонна – в районе 30 единиц. Они постоянно держат резерв пехоты и техники. Сколько бы вы их ни разбивали, всё время приходят новые", - рассказал боец.

В последние дни обороны "Коксохима", по словам собеседника, его подразделение испытывало проблемы с логистикой: дорога на завод простреливалась противником.

Он отмечает, что удерживать завод было нецелесообразно из-за постоянной работы авиации. "Если под артиллерией его и можно было бы держать, то вот с авиацией уже никак. Они скидывают КАБы, и здания просто рушатся. Я был на позиции, и в двухстах метрах от меня упал КАБ, стена рядом со мной просто рухнула. Всего же за полчаса на нас скинули шесть бомб. Да, там были подвалы и здания, но некоторые подвалы были затоплены. Не было подходящих условий. Нас бы просто окружили, а там уже держать просто пока есть БК..."

Как российские, так и украинские паблики писали о том, что вывод войск из Авдеевки происходил неорганизованно, вследствие чего часть украинских военнослужащих погибла или попала в плен. Российские "военкоры" опубликовали несколько видео, на которых, предположительно, группы украинских военнослужащих отступают по чистому полю или просёлочным дорогам, после чего их накрывают огнём.

Военнослужащий 47-й бригады Игорь Криворучко, который напрямую не участвовал в операции по выводу войск из Авдеевки, но слышал переговоры украинских подразделений по радиосвязи, также поделился своим мнением насчёт вывода украинских войск:

"Насколько я понимаю, он выстраивается подобным образом, что и ротация на позициях. Очень часто происходит, что одна группа солдат, которая пытается зайти на позиции, но их накрывает вражеская артиллерия. Или же солдаты, которые идут с позиций на точку эвакуации, тоже могут попасть под огонь артиллерии или FPV. Этот риск всегда присутствует, и он достаточно высокий.

Поэтому, вероятнее всего, вывод организовали по такой же процедуре. Единственное, что этот отход был более массовый, и поэтому он происходил при массовой поддержке нашей артиллерии. По тому, что я слышал по линии связи на позициях, наша артиллерия прикрывала отход. Я не знаю деталей операции, но по отрывкам видео, которые я видел в интернете и по тому, что я сам слышал на позициях, артиллерия прикрывала довольно густо и качественно", – считает Криворучко.

Владислав Селезнёв рассказал, что вывод войск всегда занимает определённое время. "Суть арьергардных боёв заключается в том, что когда основные силы отходят на новые рубежи и позиции, арьергардные силы ведут бои и сдерживают натиск противника. Не совсем понятно, как производился вывод войск, если таковые там оставались, из 9-го микрорайона и "Коксохима", поскольку полевые дороги севернее 9-го квартала находились впритык к позициям оккупационных войск. Вопросов много, но я совершенно чётко понимаю, что подразделения, которые ведут арьергардные бои, всегда находятся в невероятных условиях, практически в окружении, потому что противник в этот момент ещё активнее давит.

По заявлениям командования ОСУВ "Хортица", на сегодня силы оттуда выведены, но я не уверен, что сто процентов украинских военнослужащих смогло выбраться из этих боёв без потерь, потому что количество живой силы и средств противника на этом участке фронта просто потрясает: абсолютное преимущество в воздухе и возможность наступать круглыми сутками.

Но, на мой взгляд, генерал Тарнавский и генерал Сырский приняли максимально верное решение, когда привлекли максимальное количество ресурсов, в том числе бойцов Третьей штурмовой бригады, чтобы безопасно вывести защитников Авдеевки", – считает Селезнёв.

Военнослужащий Андрей назвал выход с территории "Коксохима" очень тяжёлым. "15 февраля нам поступила команда отходить. Мы понимали, что вечером по темноте все тоже начнут отходить, и начнётся дискотека. Мы решили идти ещё по свету. Нас накрыл 120-й миномёт и контузило. На пути, по которому мы решили идти, не было практических никаких более-менее пригодных укрытий и зданий, только кирпичные будки примерно каждые 300 метров. С полной экипировкой это было очень тяжело. Нас начали крыть. Не успели мы в одном из укрытий отойти от двери, по ней сразу прилетело. Нас опять контузило. Мы двинулись дальше, потом они нас оставили.

Россияне ещё попали чем-то по территории "Коксохима", и загорелась цистерна с горюче-смазочными материалами. Валил чёрный дым. Мы двигались в этом дыму, чтобы нас не "видели" дроны. Дальше уже вышли в посадку и выбрались", – рассказал боец. Вероятнее всего, об этом же ударе по цистерне рассказывал военнослужащий 47-й бригады Игорь Криворучко.

"Что-то не того масштаба и качества". Заранее (не)подготовленные позиции?

Владислав Селезнёв отмечает, что трудно понять, было ли позднее решение об отводе войск из Авдеевки вызвано политической целесообразностью – создать ореол города-крепости – или же неготовностью инженерных фортификационных сооружений к приёму такого большого количества военного персонала.

"Надо понимать, что сегодняшняя война пусть и считается всё более напоминающей войну четвёртого поколения с использованием высокоточного оружия, РЭБ, ракет, но фактически инженерные фортификации всё равно остаются ключевым фактором, который как сохраняет жизни украинских солдат, так и задерживает продвижение противника. Тут я не готов сказать, насколько были своевременно приняты решения о создании этих фортификаций. Если всё делалось буквально в виде рефлексии на возникшие сейчас риски, то говорить о высоком уровне готовности не следует. Но, я повторюсь, эффективность всех оборонительных фортификационных сооружений будет ясна уже непосредственно в бою", – сказал Селезнёв.

Игорь Криворучко также задаётся вопросом, как в действительности обстоят дела с "заранее подготовленными рубежами".

Военнослужащий ВСУ Андрей рассказал, что видел на новых позициях, куда должны переместиться украинские военнослужащие из Авдеевки, "что-то, но это что-то не того масштаба и качества".

"Возможно, что-то делается, чего я не вижу, но как-то так. К тому же я считаю нецелесообразным сталкивание лбами одних из лучших подразделений в Украине с намного превосходящими по артиллерии, людям и авиацией армией. Мы могли бы обрубать фланги, найти слабое место в их обороне и давить, но кинули вот так", – говорит военный.

Значение Авдеевки и дальнейшее развитие событий

Украинский военный эксперт Владислав Селезнёв отмечает, что статус и значение Авдеевки определяют несколько факторов. Во-первых, российская армия стремится создать буферную зону. "Авдеевка находится в 15 километрах от Донецка, и наличие в нём украинских сил обороны заставляло нервничать местных гауляйтеров, находящихся в Донецке. И такие риски имели место быть.

Например, в конце лета минувшего года украинские морские пехотинцы атаковали село Опытное южнее Авдеевки и создали противнику немало проблем, действующим в Опытном или южнее него: там уже находится район Спартак, Донецкий аэропорт и пригород самого Донецка. Представьте себе резонанс, если бы украинские морпехи зашли бы в пригород Донецка. Таким образом российские генералы, оттесняя украинскую армию западнее Авдеевки, пытаются создать буферный запас", – считает он.

Второй аспект, по мнению Селезнёва, медийный. "Захват Авдеевки создал российским генералам возможность приобрести ещё одну хорошо подсвеченную территориальную единицу. О крайнем таком успехе российская армия отчитывалась ещё в начале 2023 года, когда она оккупировала Бахмут. Даже если смотреть на тенденции в российском информационном поле, то там всё выглядит в духе "Взяли Авдеевку – значит и до Вашингтона дойдём". Хотя, безусловно, говорить о том, что ситуация на поле боя кардинально изменится со взятием Авдеевки я бы не стал".

Сегодня российские войска наступают на село Ласточкино на северо-западе от Авдеевки. Эксперт отметил, что проблема для украинской армии заключается в том, что западнее Авдеевки нет таких географических условий, за которые можно было бы зацепиться, создавая сильную сеть фортификационных сооружений.

"И хотя два месяца назад президент Зеленский поручил создать эти самые мощные укрепрайоны, очевидно, что о результатах работы можно будет судить только тогда, когда начнутся интенсивные бои на этих участках фронта. Возможно, будет привязка к каким-то физическим преградам: водохранилища, кряжи, пойма рек.

Селезнёв предположил, что российская армия и далее будет действовать в рамках реализации первоначального плана, с которых начиналась так называемая "специальная военная операция", – полная оккупация Луганской и Донецкой областей.

"Соответственно, российская армия и далее будет пытаться выдавливать украинские подразделения. Им важно срезать выступ украинских сил обороны в районе Угледара и за ней. Очевидно, что впереди ещё очень много работы, огромные городские агломерации Славянска и Краматорска, Покровск и Контстантиновка. Подконтрольных Украине населённых пунктов на территории Донецкой области ещё немало. Каждый такой населённых пункт – это де-факто город-крепость, и возможность его удержания будет напрямую зависеть от логистики.

Понятно, что россияне могут рассчитывать на масштабные успехи, если украинская армия будет испытывать весьма сильные проблемы с ресурсным обеспечением, поскольку без артиллерийских боеприпасов вести оборонительные бои крайне сложно, как и без хорошо подготовленных инженерных фортификаций. Поэтому действия как российской оккупационной армии (469 тысяч военнослужащих, техника и авиация), так и украинских сил обороны будут напрямую зависеть от обеспечения. Но если с российскими силами всё понятно, то вот с украинскими – нет.

Кейс американской военной помощи висит в воздухе, и в лучшем случае только в середине марта этот процесс будет разблокирован. Кейс военных поставок от наших европейских партнёров тоже полностью не предопределён, но там есть хорошие новости. Даже если решится вопрос с артиллерией, техникой и авиацией, то актуальным останется вопрос радиоэлектронной разведки и борьбы – это крайне важный элемент, который во многом определяет боевую мощь украинской армии. Ответа на этот вопрос пока, к сожалению, нет", – резюмирует Селезнёв.

Как заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, общие потери российской армии при штурме Авдеевки составили 47 тысяч военнослужащих, 364 танка, 748 бронемашин, 248 артиллерийских систем и пять самолётов. Независимого подтверждения этой информации нет. О потерях украинских сил не сообщается.