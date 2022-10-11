Холод, грязь и скука. Почему российские "мобики" не хотят воевать

Радио Cвобода рассказывает о военном полигоне рядом с украинской границей, откуда мобилизованные отказались ехать воевать в Украину, а также о других лагерях для новобранцев в Белгородской области, местоположение которых своими фотографиями в соцсетях раскрыли сами солдаты.

6 октября телеграм-канал "Сота" опубликовал аудиозапись разговора с мобилизованным российским солдатом. Он рассказал, что находится в поселке Солоти Белгородской области, где более 100 таких же резервистов, как он сам, отказываются ехать в Украину "отбивать Лиман". По словам собеседника "Соты", желание воевать пропало у него и его товарищей после того, как из предыдущей группы в 100 мобилизованных, отправленных на фронт, в лагерь вернулся один человек – он был ранен и его сразу отправили в госпиталь.

Человек на записи также рассказывает, что ни он, ни другие мобилизованные не подписали контрактов с Министерством обороны. "Мы подписали 4 документа: два на пособие и довольствие, и два рапорта на свою должность. Никаких контрактов у нас вообще не было. На предлагали контракты, но мы, кроме нескольких человек, отказались".

Из слов этого человека следует, что в Солоти он приехал из города Клинцы Брянской области – это одно из мест дислокации 488-го мотострелкового полка. Именно в Клинцах, наряду с другими войсковыми частями, Россия скапливала войска перед февральским вторжением в Украину. Жалобщик на записи "Соты" говорит, что он сам родом из этого региона – как и почти все 100 "отказников". "Мы хотим вернуться в Клинцы и хотя бы пройти нормальную медкомиссию, а не санчасть, где сидит доктор, и ты не знаешь, что это за доктор вообще. Пройти нормальную подготовку. Мы один раз на полигон сходили, тут стрелять никто не умеет".

В субботу, 8 октября, "Сота" опубликовала еще одну запись: на ней командиры уговорами и угрозами пытаются заставить мобилизованных выдвигаться в сторону Украины. Один из командиров представляется начальником штаба 488-го мотострелкового полка и говорит, что резервисты должны выполнить его устный приказ несмотря на отсутствие контрактов – на основании "приказа о мобилизации, подписанного Владимиром Путиным". В ответ мобилизованные жалуются, что в войсковой части в Солотях нет людей, которые могли бы обеспечить им обещанную еще в Брянской области боевую подготовку.

Как рассказал Радио Свобода адвокат Максим Гребенюк, автор телеграм-канала "Военный омбудсмен", даже в отсутствие подписанного контракта выполнение устного приказа командира является для мобилизованных обязательным.

"Была бы водка – было бы вообще шикарно"

Место, где более 100 мобилизованных отказались ехать в Украину, хорошо известно тем, кто следил за подготовкой российского вторжения и за ходом войны. В Солотях, в нескольких километрах на северо-запад от города Валуйки и в 20 с небольшим километрах от украинской границы, расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа. Наращивание российских войск в этом месте было заметно на спутниковых снимках Maxar еще в декабре 2021 года, а 10 апреля 2022 года расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода рассказывал о том, как в этом месте концентрируется техника для нового наступления на Донбасс.

После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" количество техники на полигоне в Солотях снова выросло – об этом можно судить по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, с которыми ознакомилось Радио Свобода. На видео ниже – сравнение фотографий за 8 сентября (до мобилизации) и 8 октября (после ее объявления российским президентом).

Радио Свобода обнаружило в социальных сетях несколько фотографий мобилизованных, сделанных в военном городке в Солотях. Мы уже рассказывали о том, как российские военные и солдаты армий самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" раскрывают местоположение своих позиций и другую информацию, публикуя фотографии в открытом доступе. Не стал исключением и полигон в Солотях, причем снимки отсюда размещают также российские добровольцы и контрактники, воюющие в Украине уже несколько месяцев – например, механик-водитель танка Роман Дорохов, сфотографировавшийся 3 октября прямо у въезда на территорию войсковой части в Солотях.

Еще в сентябре 42-летний Дорохов, если верить другим фотографиям в его профиле, воевал в составе российской группировки в Изюме. В понедельник, 10 октября, он опубликовал во "ВКонтакте" объявление о наборе водителей в "Группу Вагнера", хотя о принадлежности его самого к "вагнеровцам" ничто не говорит. На звонки и сообщения Радио Свобода Дорохов не ответил.

Разница между такими военными, как Дорохов, и обычными мобилизованными заметна с первого взгляда. Несколько фотографий, которые могут быть геолоцированы как сделанные на плацу военного городка в Солотях, опубликовал во "ВКонтакте" житель Санкт-Петербурга, 36-летний Артур Харак. На его снимках из расположения 752-го мотострелкового полка можно увидеть и старое советское вооружение, которое уже попадалось Радио Свобода на фотографиях мобилизованных в Таманской дивизии – автомат Калашникова образца 1974 года со штык-ножом и тканевый подсумок для магазинов к нему. Впрочем, Харак не унывает и с удовольствием проводит время с такими же призывниками как он на пикнике с алкогольными напитками в соседнем лесу. Из фотографий Артура Харака следует, что он прибыл в Солоти в составе большой группы незадолго до 21 сентября, фото повестки он не публиковал, поэтому в его случае речь может идти о добровольном участии в "специальной военной операции" либо о призыве во время "тихой мобилизации", которая началась в России еще до указа Путина.

Куда сложнее обстоит дело с алкоголем у 34-летнего Алексея Есипова из Мичуринска Тамбовской области. Из его фотографий следует, что он, в отличие от "жалобщиков" из Брянской области, подписал с Министерством обороны контракт на 3 месяца. Есипов активно публикует фотографии с полигона в Солотях, на которых можно увидеть дислоцированную там военную технику и других "мобиков" – таких, как на одном из снимков ниже (человеку на правом фото рядом с Есиповым, как установило Радио Свобода, 42 года).

При чем тут алкоголь? 1 октября Алексей Есипов провел во "ВКонтакте" 18-минутную прямую видеотрансляцию (сохраненная копия видео), сидя за рулем своего бензовоза на базе грузовика "Урал" и ожидая выезда в сторону Украины. Если сравнить кадры этой трансляции и видеосюжет о полигоне в Солотях, показанный в 2017 году телеканалом "Мир Белогорья", можно убедиться, что Есипов во время трансляции находился именно там. В числе прочего он пожаловался своим друзьям, что в войсковой части не достать водки, а военная автоинспекция строго следит за водителями.

Вот фрагменты расшифровки рассказа Есипова:

"Сидим ждем чуда, чуда нету ***** [нифига]. Вот колонной построились, сейчас должны поехать. Сижу жду, когда нас чем-нибудь ****** [задолбают]. Сегодня что-то [украинцы] всю ночь после референдума нам спать не давали, всю ночь по нам ******* [били]. Если бы не наше ПВО нормальное, им тут вообще… сейчас поедем им ***** давать. Сейчас поедем, ответочку ****** [вдарим], и обратно в часть. Какие делишки? Нормально. С утра подняли, и вот как дурак сижу до 9 часов, ждем. Скукотища тут. Самое ****** [плохое] – ждать. Сейчас меня ******** [накажут] за то, что я на заправщике курю. Я в детстве не ныкался так с сигаретой как здесь. Уже два часа сижу. Быстрее уедем, быстрее вернемся, потому что ночью по этим полям скакать… ну его **** [нафиг], лучше с утра по резкому туда-обратно мотануться и в часть вернуться".

"Мне тоже надо флаг намутить, "Тамбов", вон, пацаны повесили: "Дагестан". А то у нас в части, Воронеж, Липецк, Курск, Казань, а тамбовских вообще мало. Надо как-нибудь отличиться тут, флаг повесить. С интернетом здесь вообще беда. Вот более-менее тут еще пока, сколько до границы, километров 20 осталось? Чего стою, не еду? Жду, когда старшой придет, уже два часа стою. Здесь не я один стою, вон, целая колонна, стоим ждем. Поеду потом где-нибудь в Лимане флаг тамбовский поставлю. Вот жду, когда нас отправят. Может передумали? Тут все меняется по миллиону раз в день".

"Оль, если бы она (водка – прим. РС) была тут, было бы вообще шикарно. Так пока ничего тут нету, ни водяры, ничего. Тут, ***, достанешь водяры из-под сиденья, тут, вон, военная автоинспекция рядом. Как раз вернусь на гражданку уже без прав. Почтой России? Не, не доверяю я почте России, она ее выжрет по дороге, так, что мне ничего не останется".

В конце трансляции в комментарии к Есипову пришел пользователь из Украины. С ним у водителя заправщика состоялся такой диалог:

"Не надо мне тут "200". "Грузом 200" поедут все, к кому мы сейчас едем. Мы все вернемся. Черный пакет? Ну ты себе его приготовь, я подъеду скоро, тебе он по любому пригодится [...] ****, всех вас ***** [нафиг] по пакетам расфасуем".

Радио Свобода не смогло связаться с Алексеем Есиповым. Мы обнаружили в социальных сетях и другие фотографии техники на полигоне в Солотях, опубликованные мобилизованными, а также снимки из столовой военного городка, селфи 19-летнего призывника и фото, опубликованные профессиональными военными из Омска – как они сами пишут в комментариях, из разведывательно-штурмовой роты. Судя по их фотографиям, они участвуют в войне с Украиной как минимум с августа.

Никитино, Никитин или Никитовка?

8 октября российская актриса и телеведущая Яна Поплавская опубликовала в своем телеграм-канале жалобу матери мобилизованного Михаила Новикова, которого также направили в Белгородскую область. Мать жаловалась на отсутствие обучения солдат, регулярного горячего питания и даже питьевой воды.

В оригинальной версии этого поста, которая сохранена Радио Свобода, говорилось, что Новиков был мобилизован 23 сентября, отправлен в войсковую часть в подмосковном поселке Алабино, а оттуда 27 сентября – в село Никитино Белгородской области, а затем еще в одну войсковую часть. Позже упоминание села Никитино было удалено из поста.

9 октября мать военнослужащего написала в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте", что после огласки руководство войсковой части, где находится ее сын, начало решать проблемы солдат.

Радио Свобода попыталось найти лагерь мобилизованных в "селе Никитино", но столкнулось с проблемой: такого населенного пункта в Белгородской области нет. Мы стали искать фотографии пользователей "ВКонтакте", сделанные рядом с другими поселками с похожим названием, и нашли несколько снимков, опубликованных мобилизованными из ранее не известных нам мест их расположения.

В числе прочего мы обнаружили фотографию из полевого лагеря, сделанную 40-летним жителем города Рузаевка Пензенской области Валерием Голубевым к югу от села Всесвятка Белгородской области и в 8 километрах от хутора Никитин (координаты). До границы с Украиной отсюда – чуть больше 80 километров.

Практически все свои фотографии Голубев выкладывал с включенной на телефоне геолокацией. Это позволяет проследить весь путь мобилизованного: из Рузаевки он отправился в расположение 15-й мотострелковой бригады в Рощинском (Самарская область), затем из аэропорта Курумоч вылетел в Белгород, откуда и попал в палаточный лагерь под Всесвяткой. 22 сентября жительница Рузаевки Екатерина Шугаева написала в комментарии под фотографией Голубева, что "связь с ним пропала" и "он наверное поехал [в Украину]".

Мать Михаила Новикова, которая жаловалась через Яну Поплавскую на плохие условия содержания мобилизованных в Белгородской области, написала в ответ на вопрос Радио Свобода, что ее сын находился не рядом с хутором Никитин и не около села Всесвятка, а в другом месте. В каком именно, она говорить отказалась.

Еще один пункт вероятного расположения российских мобилизованных в Белгородской области, как выяснило Радио Свобода, может находиться в районе села Никитовка. Это всего в 12 километрах от Ливенок, где на прошлой неделе произошла нашумевшая история с призывниками, снимавшими видео рядом с поездом и также жаловавшимися на плохие условия содержания и отсутствие подготовки. Как выяснило тогда Радио Свобода, одним из самых активных жалобщиков был мобилизованный, который за неделю до этого уже записывал аналогичное видео из расположения Таманской дивизии в подмосковном Калининце. Видео из Ливенок активно распространяли телеграм-каналы, связанные с "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина, а на форме некоторых солдат были замечены патчи, которые ассоциируются с неформальной культурой наемников.

"Вагнеровский" патч есть и на фотографии новобранца, которую опубликовал из Никитовки москвич Араик Акопян. "Съездил к сыну, увидел бесстрашных ребят", – написал он в посте во "ВКонтакте".

Радио Свобода не удалось обнаружить других фотографий российских солдат в Никитовке, зато мы обратили внимание на фото военного грузовика, сделанное на дороге между Никитовкой и городом Алексеевка на севере Белгородской области. Поиск по сделанным неподалеку снимкам на карте фотографий "ВКонтакте" показал сразу несколько фотографий из Алексеевки, сделанных как до, так и после объявления "частичной мобилизации" добровольцами отряда "Барс-13" и спецназа "Ахмат", а также новыми резервистами. Судя по этим фото, рядом с железнодорожной станцией Алексеевка, возле подъездных путей местного сахарного комбината (координаты), развернут небольшой перевалочный пункт личного состава и техники. Ранее российские СМИ писали, что именно добровольцы из отряда "Барс-13" пытались остановить украинское контрнаступление в Изюме, однако позже журналистам Би-би-си удалось доказать, что в обороне города участвовал (и понес потери) спецназ ГРУ.

От мобилизации до смерти или плена – 12 дней

Это лишь малая часть найденных Радио Свобода фотографий российских военных в Белгородской области и локаций, в которых они расположены. Многочисленные свидетельства говорят о том, что новобранцы уже участвуют в боевых действиях: так, в понедельник украинские телеграм-каналы опубликовали видео с несколькими мобилизованными, попавшими в плен. От момента получения им повестки до пленения, как утверждает сам пленный, прошло 12 дней.

Есть и мобилизованные, которые погибли в Украине (хотя таких случаев пока меньше, чем смертей резервистов в лагерях на территории России – их насчитывается более 10). Во вторник стало известно, что во время боевых действий на украинской территории погиб Евгений Бизяев, мобилизованный из города Краснотурьинск Свердловской области. Бизяева мобилизовали 28 сентября, а уже через несколько дней отправили воевать в Украину. У него осталась трёхлетняя дочь. Матери солдата, которая прочитала о смерти сына в социальных сетях, пришлось самой обращаться в местный военкомат за подтверждением его гибели. Тело погибшего в Краснотурьинск пока не доставили, журналистам в военкомате сообщают противоречивую информацию: по одной из версий, Бизяев всего лишь ранен.

Всего с начала "частичной мобилизации" в России погибли 17 призванных в рамках нее на службу резервистов. Причина смерти части из них неизвестна, как минимум трое человек покончили с собой. По официальным данным, в рамках мобилизации в армию должны были быть призваны 300 тысяч человек – если верить словам министра обороны Сергея Шойгу о "мобилизационном резерве" в 25 миллионов человек, это немногим более процента. По неподтвержденной информации, в засекреченном пункте президентского указа о мобилизации речь шла о миллионе человек. Эксперты не раз отмечали, что даже к трети миллиона новобранцев в первую очередь оказалась плохо готова материально-техническая база российских вооруженных сил: из-за того, что солдат негде селить, нечем кормить и некому тренировать, власти нескольких российских регионов объявили о свертывании мобилизационных мероприятий и даже об отправке части мобилизованных по домам.