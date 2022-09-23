Минобороны: сотрудников СМИ, работников связи и банков не призовут

Минобороны России на третий день мобилизации опубликовало список отраслей, сотрудников которых не будут призывать в её рамках.

В сообщении говорится, что на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием и работающих в аккредитованных организациях, работающих в сфере IT, в российских операторах связи, в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка". Перечень этих организаций не опубликован.

Также указано, что не будут призывать сотрудников "системообразующих организаций в сфере информации и связи", учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и лиц, участвующих в производстве и распространении продукции СМИ. Руководители организаций должны подать списки сотрудников, имеющих бронь, в Генштаб.

В указе о мобилизации сказано, что бронь имеют также сотрудники оборонных предприятий. Ни в указе, ни в новых разъяснениях не говорится об авиадиспетчерах и сотрудниках авиакомпаний – по ряду сообщений, многим из них пришли повестки.

Мобилизация в России для участия в войне в Украине была объявлена 21 сентября. В указе она названа частичной. Фактически Минобороны имеет большие полномочия по определению числа и контингента призываемых.