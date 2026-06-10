Минобороны спустя месяц подтвердило назначение Чайко главкомом ВКС

Минобороны России официально подтвердило назначение генерал-полковника Александра Чайко главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС). Информация об этом появилась в биографической справке военачальника на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, Чайко был назначен на должность в мае 2026 года указом президента России. Ранее о его назначении со ссылкой на источники сообщали РБК и близкий к Минобороны блогер Fighterbomber, но официального подтверждения до сих пор не было.

Чайко стал третьим главкомом ВКС с начала полномасштабной войны против Украины. До него этот пост занимали Сергей Суровикин и Виктор Афзалов, который возглавил ВКС в октябре 2023 года после отставки Суровикина.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В разные годы занимал командные должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генерального штаба.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года Чайко командовал российской группировкой войск в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ. В мае 2026 года он был назначен главнокомандующим ВКС, несмотря на то что его карьера ранее не была напрямую связана с этим видом вооружённых сил.

Во время войны против Украины Чайко командовал российскими войсками на киевском направлении. В марте 2026 года он попал под санкции Евросоюза. В ЕС заявили, что включённые в санкционный список российские военные несут ответственность за преступления, совершённые в Киевской области в первые месяцы войны.

Украинские правоохранительные органы также утверждают, что в марте 2022 года Чайко отдал приказ о применении боевой авиации по жилым домам в Бородянке Киевской области. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ударов разрушения получили несколько многоквартирных домов, погибли более 30 человек. Российская сторона эти обвинения не комментировала.

Больше новостей Радио Свобода: