СМИ: главнокомандующим ВКС РФ стал Александр Чайко

Главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ назначен генерал-полковник Александр Чайко, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением. Информацию изданию подтвердил близкий к Минобороны России источник. О том, что Чайко уже приступил к исполнению обязанностей, написал близкий к Минобороны блогер Fighterbomber.

До него ВКС возглавлял Виктор Афзалов, который пришел на смену Сергею Суровикину в 2023 году.

Александр Чайко окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. По данным издания, с сентября 2019 года по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, затем возглавил Восточный военный округ. Участвовал в российском вторжении в Украину. Непосредственно с ВКС его карьера связана не была.

В марте 2026 года Чайко и другие российские военные подпали под санкции ЕС. В Евросоюзе заявили, что включенные в санкционный список высокопоставленные военные несут "ответственность за резню в Буче, произошедшую в период с февраля по март 2022 года", после российского полномасштабного вторжения в Украину.

В Украине Чайко обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. По версии Службы безопасности Украины, генерал-полковник принимал непосредственное участие в подготовке и вторжении на территорию северных регионов Украины в начале войны в 2022 году. "Он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева. Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района. А на стадионе одной из местных школ он вручал своим подчиненным награды за совершение военных преступлений в Киевской области", – заявили в спецслужбе.

Кроме того, украинское следствие считает, что Чайко в начале марта 2022 года отдал прямой приказ на применение боевой авиации по жилым многоэтажным домам в поселке Бородянка. В результате российских авиаударов, по данным офиса генпрокурора Украины, были разрушены шесть многоэтажных домов, погибли более 30 человек.