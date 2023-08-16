Минобороны Украины объявило об освобождении села Урожайное

Украинские военные в ходе наступления освободили село Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - написала она в телеграм-канале.

В понедельник Маляр сообщала, что украинские военные добились "определенных успехов" в Урожайном, села в Донецкой области, которое открывает украинской армии дорогу на Бердянск и Мариуполь., захваченные российской армией.

В минувшие выходные в российских провоенных блогах появилась информация о том, что российская армия начала отступать из Урожайного. Его штурм украинские военные начали 8 августа. В этом населённом пункте располагался укрепрайон российских войск на берегу реки Мокрые Ялы. Официальной информации об отступлении не было.

Минобороны России в последние дни заявляло об ударах российской авиации по "местам скопления живой силы и техники ВСУ" в районах разрушенного села Старомайорское и Урожайного.

Телеграм-канал российского батальона "Восток" сообщил утром 15 августа о потере Урожайного.