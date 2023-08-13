Российские провоенные блогеры сообщили об отступлении из Урожайного

В российских провоенных блогах появились сообщения об отступлении российской армии из Урожайного, села в Донецкой области, закрывающего украинской армии дорогу на Бердянск и Мариуполь.

Тяжелые бои за Урожайное шли все последние дни, украинские силы вошли в его северную часть, российские войска держали оборону в южной. Американский Институт изучения войны сообщает, что кадры с места боёв, опубликованные накануне, подтверждают продвижение Украины в этом районе.

Министерство обороны России накануне сообщало, что отразило атаку на село. Официальной информации об отступлении нет. Другие российские источники утверждают, что село продолжает находиться под российским контролем. Киев возможное взятие Урожайного пока не комментировал.

Согласно карте проекта DeepState, село пока находится в "серой зоне".