Минобороны Украины: РФ наращивает темпы наступательной операции

Россия наращивает темпы проведения наступательной операции в Украине. Об этом в среду заявил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, практически на всех направлениях российские войска ведут интенсивный огонь. Особенно активные боевые действия идут в Харьковской и Донецкой областях.

По данным Минобороны Украины, основной целью российских войск остаётся установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями (Россия считает их независимыми "народными республиками"), а также обеспечение фунционирования сухопутного коридора в аннексированный Крым. Российские войска взяли под контроль побережье Азовского моря, но де-факто коридора ещё не существует, поскольку имеющиеся дороги ведут через Мариуполь, часть которого по-прежнему под контролем украинских войск.

Российские войска, судя по сводкам с фронта, ведут операцию на окружение украинских сил в Донбассе - в районе городов Славянск, Краматорск, Северодонецк. Они наступают одновременно с севера, из Харьковской области, и с юга, из Запорожской. Темпы продвижения однако невелики. За месяц российские войска продвинулись примерно на 20-30 километров, а на ряде направлений продвижения не было вовсе.

По данным украинского Генштаба, ожидается и активизация боевых действий в направлении Николаева и Кривого Рога.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что после отвода российских войск от Киева главная задача - занять территории Донецкой и Луганской областей. Один из российских генералов на днях говорил о более амбициозной задаче нынешнего этапа так называемой "спецоперации" - занять не только Донбасс, но и весь юг Украины вплоть до границы с самопровозглашённым Приднестровьем. В среду повторным ракетым ударом был серьёзно повреждён железнодорожный и автомобильный мост через Днестр, связывающий юг Одесской области с остальной территорией Украины.