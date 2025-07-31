В Минобрнауки заявили, что не запрещали хранить книги Акунина

Минобрнауки не запрещал студентам российских вузов, живущим в общежитиях, хранить книги объявленных властями "иностранными агентами" писателей Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова. Это следует из ответа пресс-службы министерства на вопрос газеты "Коммерсант".

Издание попросило прокомментировать распространённый Акуниным скан письма, как утверждается, за подписью чиновника Минобрнауки, в котором говорится о запрете. "Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям", - заявили в ведомстве, назвав документ "фальшивкой".

В распространённом Акуниным тексте в частности говорится о том, что студентов необходимо проинформировать о "недопустимости хранения в жилых помещениях" книг Акунина и Быкова. Указано, что оба писателя внесены в реестр "иноагентов", а Акунин ещё и в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Прислали красивое" - написал Акунин, не указав, кто именно был источником информации.

Ряд комментаторов усомнились в подлинности документа, Акунин в комментариях написал, что если чиновник Денис Савенков, подпись которго якобы стоит под письмом, опровергнет его подлинность, он опубликует опровержение. Публикацию "Коммерсанта" писатель пока не комментировал.

Акунин и Быков до своего включения в реестр "иноагентов" входили в число наиболее издаваемых российских писателей. Оба придерживаются оппозиционных и антивоенных взглядов и сейчас живут за границей.

14 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей "иностранного агента". Тогда же стало известно о том, что Быков был объявлен в розыск по уголовному делу. Против писателя возбудили дела о распространении недостоверной информации о российской армии и нарушении требований к участникам реестра так называемых "иностранных агентов".