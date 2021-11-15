Минобороны отнесло к служебной тайне почти все сведения о своей работе 

Почти вся деятельность Министерства обороны России будет отнесена к служебной тайне, за разглашение которой нарушителю грозит административная ответственность. Проект соответствующего приказа ведомства размещён на портале правовых актов.

Среди того, что запрещено разглашать - более 800 пунктов, которые касаются военной, стратегической, хозяйственной и правовой сторон работы министерства.

К служебной тайне, в частности, отнесли сведения, раскрывающие совершенствование и применение военной и специальной техники, формирование государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, планы развития воинских частей, организационную структуру основных подразделений, аварийность полётов авиации Вооруженных Сил, участие в боевых действиях или выполнение специальных задач личного состава органов военного управления, и многие другие.

Поправки в закон "Об обороне", согласно которым лица, допустившие разглашение служебной тайны в области обороны, а также лица, получившие доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность, были внесены в июне этого года.

Ранее Минобороны засекретило финансовые декларации заместителей главы ведомства.