Минприроды РФ предложило создать комиссию по маловодью Волги и Дона

Минприроды России предложило создать правительственную комиссию по развитию водохозяйственных комплексов бассейнов Волги и Дона. На соответствующий проект обратили внимание Idel.Реалии.

Согласно документу, одной из задач комиссии будет решение проблемы маловодья Волги и Дона и оптимальное сезонное перераспределение вод Волжско-Камского каскада.

В конце октября уровень Куйбышевского водохранилища на Волге упал до рекордного за 11 лет уровня. Из-за этого суда не могли добраться до некоторых населённых пунктов, вызывая "социальную напряжённость", которую признавали власти Татарстана.

Кроме того, обмеление водоёмов наносит значительный урон их экосистемам: водоёмы теряют способность к самоочищению, в них массово гибнут моллюски и растения, а зимой появляется опасность масштабного мора рыбы.

На критическое обмеление Куйбышевского водохранилища влияет как пересыхание питающих рек из-за "аномальной жары", на которую ссылаются чиновники, так и сброс воды "в интересах сельского и рыбного хозяйств" Астраханской области. В регионах пытаются повлиять на работу Росводресурсов, которые регулируют уровень волжских водохранилищ, но безуспешно, рассказывали Idel.Реалии.