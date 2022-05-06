Минпромторг опубликовал перечень брендов для "параллельного импорта"

Российское министерство промышленности и торговли опубликовало полный перечень групп товаров и брендов, разрешённых в России для так называемого параллельного импорта - то есть поставок в страну без разрешения правообладателя. Приказ вступает в силу 7 мая.

В частности, в страну можно будет в рамках параллельного импорта ввозить минеральное топливо, в том числе нефть, косметику, взрывчатые вещества, каучук и резину, бумагу и картон, одежду, звукозаписывающую аппаратуру, телевизоры, фотоаппараты, игрушки, транспортные средства - всего более 50 групп товаров.

Среди перечисленных в приказе брендов - множество марок зарубежных автомобилей, в том числе "Ягуар", "Бентли", "Рено", "Шкода", "Мерседес-Бенц", "Тойота" и так далее, а также производители бытовой техники и электроники (Panasonic, Apple, Dell, Bosch, Oracle, Siemens и другие).

В связи с российским вторжением в Украину против России были введены несколько пакетов санкций, предусматривающих запрет, в том числе, на поставки продукции двойного назначения и высокотехнологической продукции. Кроме того, не в рамках санкций, а по собственной инициативе многие международные компании приостановили или прекратили свою деятельность в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В рамках "параллельного импорта" российские власти рассчитывают на поставки такой продукции не непосредственно от произодителей, а из третьих стран.