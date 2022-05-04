Импорт или замещение. К какому курсу склонится правительство

Банк России по результатам заседания Совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – с 17 до 14 процентов годовых. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это стало возможным благодаря тому, что заметно снизились риски финансовой дестабилизации. Кроме того, инфляционное давление и инфляционные ожидания вернулись на уровень середины 2021 года. В то же время в России ощутимо снижается экономическая активность, причем предложение сжимается гораздо быстрее спроса.

Это действительно так, и объясняется просто. Поставки в Россию резко снизились, причем не только из-за международных санкций, которые запрещают продажу российским компаниям высокотехнологичной продукции. Значительное число иностранных компаний, производящих как потребительские товары, так и оборудование, объявили либо о приостановке, либо о прекращении деятельности на территории страны-агрессора. ЦБ и Федеральная таможенная служба даже перестали публиковать официальные данные по импорту, чтобы лишний раз не подогревать панические настроения.

Понятно, что в этих условиях высокие ставки никоим образом не способствуют внутренним инвестициям, необходимым для организации производства товаров, которых российская экономика лишилась. Назвать ставку на уровне 14 процентов годовых "стимулирующей" тоже довольно сложно. Однако не следует забывать и о том, что уровень инфляции в годовом выражении в России уже перевалил за 17,5 процента, а по результатам года достигнет 22 процентов. По крайней мере, именно на эту цифру ориентируются в ЦБ.

Все эти смягчения не касаются инвесторов из "недружественных" стран

Впрочем, решение о снижении ставки было продиктовано не только стремлением обеспечить бизнес более доступными финансовыми ресурсами. Сколько бы глава ЦБ и ее заместители ни повторяли, что курс рубля "плавающий" и таргетировать его значения регулятор не собирается, именно стремительное укрепление российской валюты, скорее всего, и послужило главной причиной смягчения денежно-кредитной политики.

Более того, ЦБ уже начал постепенно отменять ограничения, которые и привели к избытку валюты и дефициту рублей на Московской бирже. Банкам снова разрешили продавать населению доллары и евро. Экспортерам снижают норматив продажи валютной выручки с 80 до 50 процентов. Правда, все эти смягчения не касаются инвесторов из "недружественных" стран. Они по-прежнему лишены возможности продавать рублевые активы и покупать на вырученные деньги валюту. Так что теоретически рубль может укрепляться и дальше.

Для ЦБ, который отвечает прежде всего за инфляцию, это было бы далеко не худшим вариантом. Сильный рубль выгоден импортерам. Чем выше прибыльность ввоза в Россию попавших под санкции товаров в рамках легализованного "параллельного" импорта, тем больше шансов, что мелкие предприниматели будут активно искать и найдут-таки способы обойти западные запреты и доставить российским потребителям то, чего они лишились. Это, кстати, касается не только потребительских товаров, но и оборудования, без которого наладить внутреннее производство будет весьма затруднительно.

Пополнять резервы долларами и евро сейчас ни политически, ни экономически невозможно

Проблема только в том, что укрепление рубля крайне невыгодно ни экспортерам, ни Минфину, ни внутренним производителям, которые лишаются забрезжившего было на горизонте шанса победить азиатских конкурентов. Слишком долго игнорировать интересы такого широкого круга экономических субъектов, обладающих мощнейшими лоббистскими возможностями, Банк России явно будет не в состоянии. Проблема в том, что вернуться к прямым интервенциям в виде покупок валюты в рамках "бюджетного правила" российские власти не могут. Пополнять резервы долларами и евро сейчас ни политически, ни экономически невозможно.

Тем не менее, ЦБ уже пытается сдерживать рост российской валюты. Так, на последней пресс-конференции Набиуллина упомянула о возобновлении скупки золота для международных резервов. Если объемы этих покупок будут достаточно масштабными, они будут влиять и на курсы валют. Хотя было бы проще обесценивать рубль, скупая на Московской бирже китайские юани. И если рубль не перестанет расти, Банк России, скорее всего, именно так и поступит.

Правительство разрабатывает льготные и стимулирующие программы. Их стоимость уже исчисляется триллионами рублей

Вопрос в том, насколько всех этих игр с курсом достаточно для того, чтобы снизить глубину падения российской экономики и запустить ту самую "структурную перестройку", о которой в последний месяц только и разговоров. Очевидно, что при ставке 14 процентов в действующей экономической модели, которая не способна была обеспечивать рост экономики в мирное время, рассчитывать на успех в условиях беспрецедентных ограничений по меньшей мере наивно. Правительство разрабатывает льготные и стимулирующие программы. Их стоимость уже исчисляется триллионами рублей.

Но параллельно с этим глава Минфина Антон Силуанов говорит о необходимости введения нового бюджетного правила. Понятно, что, как и с международными резервами, покупать валюту для пополнения Фонда национального благосостояния опять же невозможно. Так что Силуанов собирается копить резервы в рублях. Более того, пополнение правительственных резервов (все давно забыли, что изначально Фонд создавался для стабилизации пенсионной системы) должно, по мысли Силуанова, в минимальной степени зависеть от цен на нефть или объемов ее добычи.

Проще говоря, под разговоры о необходимости стимулировать предпринимательскую инициативу и развивать частный бизнес государство намеревается наращивать степень своего участия в экономике. Количество денег, которые перераспределяются чиновниками, только вырастет. Понятно, что для чиновников давно уже наступил "золотой век". Финансовая разверстка с последующим распределением льгот – самая благоприятная среда для коррупционеров.

Вот только эффективность бизнеса в такой среде определяется не выпуском конкурентоспособной продукции, а лоббистскими возможностями и способностью набрать льготных кредитов и государственных субсидий больше, чем это удалось конкурентам. И пока действует эта система, все разговоры о структурной перестройке российской экономики – пустое сотрясение воздуха.