Минпромторг просит у металлургов кислород для больниц

Министерство промышленности и торговли на совещании 1 июля попросило российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Неделю назад на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в России премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер для создания в больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, запасов медицинского кислорода.

Потребность в медицинском кислороде увеличилась из-за роста госпитализаций пациентов с COVID-19, включая тех, кому требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Только в Москве число больных COVID-19, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), за последние две недели увеличилось в полтора раза, следует из данных столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На 1 июля в московских больницах было 709 таких пациентов.

Металлургические заводы производят технический кислород, который используется при производстве чугуна и стали. Для производства и реализации медицинского кислорода, который отличается от технического отсутствием инородных примесей, необходима специальная лицензия, процесс получения которой может растянуться на два года, сообщал "Медицинский вестник".



Минпромторг уже обращался к металлургам за помощью для обеспечения больниц кислородом осенью 2020 года на фоне второй волны COVID-19 в России после сообщений из регионов о нехватке этого газа в больницах.



В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с января показатели заболеваемости COVID-19 и смертности пациентов. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса.