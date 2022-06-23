Минпросвещения хочет включить в школьный курс истории войну в Украине

В школьный курс по истории России планируют включить так называемую "специальную военную операцию" в Украине и "воссоединение" с Российской Федерацией Крыма и Севастополя. Соответствующие поправки в государственный образовательный стандарт подготовило Министерство просвещения. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в нём указаны "требования к предметным результатам освоения базового курса истории". В перечне этих требований, в частности - "решающая роль Советского Союза в победе над нацизмом", значение советских научно-технологических успехов", "понимание причин и следствий распада СССР" и "возрождение Российской Федерации как мировой державы".



Ранее стало известно, что в школьный курс новейшей истории России для девятого класса включено "признание независимости" так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

