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Признание "ЛНР и "ДНР" включили в школьную программу в России

"Институт стратегии образования Российской академии образования" подготовил рабочую программу курса для учащихся 9-х классов "Введение в новейшую историю России". На документ, опубликованный на сайте учреждения, обратила внимание новосибирская "Тайга.Инфо".

Сообщается, что в учебном модуле "Возрождение страны", рассказывающим о периоде с 2000 года, помимо "воссоединения Крыма с Россией" школьникам предстоит изучить реализацию нацпроектов, строительство Крымского моста и трубопровода "Сила Сибири", а также голосование по поправкам в Конституцию и признание Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР", произошедшее в 2022 году.

Учебный модуль должен привить ученикам "ценностное отношение к боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России", говорится в документе. В Минобразования России появление новой программы пока не прокомментировали. 22 февраля представители издательства "Просвещение" рассказали "РБК", что признание "ЛНР" и "ДНР" найдет отражение в школьных учебниках, как "значимое историческое событие".

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также занимает пост председателя Российского исторического общества, заявил, что в школьных учебниках нужно рассказать о "героической борьбе народов Донбасса".

  • Владимир Путин принял решение о признании государственной независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" вечером 21 февраля. 22 февраля обе самопровозглашенные "республики", Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи. Путин заявил о расторжении Минских договоренностей и распорядился ввести российские войска на территории, контролируемые "ДНР" и "ЛНР".
  • Действия Кремля осудил ряд западных стран. Лидеры мировых государств назвали указ Путина нарушением международного права. ОБСЕ призвал Россию немедленно отменить решение о признании "ЛНР" и "ДНР". "Признание будет лишь разжигать дальнейшую напряженность и отделит население этих регионов от остальной Украины", - говорится в заявлении.
  • 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины, после чего российские войска вторглись на её территорию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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