Признание "ЛНР и "ДНР" включили в школьную программу в России

"Институт стратегии образования Российской академии образования" подготовил рабочую программу курса для учащихся 9-х классов "Введение в новейшую историю России". На документ, опубликованный на сайте учреждения, обратила внимание новосибирская "Тайга.Инфо".

Сообщается, что в учебном модуле "Возрождение страны", рассказывающим о периоде с 2000 года, помимо "воссоединения Крыма с Россией" школьникам предстоит изучить реализацию нацпроектов, строительство Крымского моста и трубопровода "Сила Сибири", а также голосование по поправкам в Конституцию и признание Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР", произошедшее в 2022 году.

Учебный модуль должен привить ученикам "ценностное отношение к боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России", говорится в документе. В Минобразования России появление новой программы пока не прокомментировали. 22 февраля представители издательства "Просвещение" рассказали "РБК", что признание "ЛНР" и "ДНР" найдет отражение в школьных учебниках, как "значимое историческое событие".

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также занимает пост председателя Российского исторического общества, заявил, что в школьных учебниках нужно рассказать о "героической борьбе народов Донбасса".