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Минпросвещения утвердило военную подготовку в школах 

Министерство просвещения России утвердило новую школьную программу, согласно которой ученикам десятых и одиннадцатых классов будет преподаваться начальная военная подготовка.

В приказе ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что школьников будут учить обращаться с автоматом Калашникова, принципам действия гранат Ф-1 и РГД-5, а также оказывать первую медицинскую помощь. Военная подготовка старшеклассников будет проходить в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности.

Согласно приказу Минпросвещения, российские школы должны будут перейти на новые образовательные программы до 1 сентября 2023 года.

  • В июле Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков - некоего аналога пионерии в СССР. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Участие в организации, как утверждается, будет добровольным.
  • 18 декабря в Москве состоялся первый съезд организации. Участники выбрали для неё название - "Движение первых". Окончательно оно пока не принято.

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