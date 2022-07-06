Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей".

Законопроект выложен в базе данных парламента. В нём не определено как организация будет называться. Предполагается, что она будет работать под контролем федеральных властей и глав регионов, первичные отделения будут создаваться в школах, интернатах, домах культуры и кружках. Воспитателями могут быть совершеннолетние граждане со средним образованием, не включённые в список так называемых иностранных агентов.

Участие в организации, как утверждается, будет добровольным. Правительство может передать ей в собственность детские лагеря, дворцы пионеров, и учреждения дополнительного образования, — заявил председатель думского Комитета по молодежной политике Артём Метелев. По его словам, наблюдательный совет организации предложат возглавить президенту России Владимиру Путину.

Путин поддержал идею о создании организации в конце апреля. Законопроект о её создании был внесён в Думу в мае, в день юбилея пионерской организации. В 2015 году, в день юбилея Комсомола, Путин уже подписывал указ о создании организации с аналогичными целями: она называлась "Общероссийское движение школьников".