Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дума приняла закон о создании государственной организации детей и подростков

Архивное фото

Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей".

Законопроект выложен в базе данных парламента. В нём не определено как организация будет называться. Предполагается, что она будет работать под контролем федеральных властей и глав регионов, первичные отделения будут создаваться в школах, интернатах, домах культуры и кружках. Воспитателями могут быть совершеннолетние граждане со средним образованием, не включённые в список так называемых иностранных агентов.

Участие в организации, как утверждается, будет добровольным. Правительство может передать ей в собственность детские лагеря, дворцы пионеров, и учреждения дополнительного образования, — заявил председатель думского Комитета по молодежной политике Артём Метелев. По его словам, наблюдательный совет организации предложат возглавить президенту России Владимиру Путину.

Путин поддержал идею о создании организации в конце апреля. Законопроект о её создании был внесён в Думу в мае, в день юбилея пионерской организации. В 2015 году, в день юбилея Комсомола, Путин уже подписывал указ о создании организации с аналогичными целями: она называлась "Общероссийское движение школьников".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG