Минтранс не будет требовать QR-коды при покупке авиабилетов

Министерство транспорта России отказалось от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции при покупке билета на самолёт. Показывать их нужно будет только перед регистрацией на рейс. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации издания, если у пассажира на "Госуслугах" нет данных о QR-коде, то после покупки билета авиакомпания оповестит его о необходимости получить такой документ. При отсутствии необходимого документа при регистрации на рейс пассажиру будет отказано в посадке, а авиакомпания вернёт деньги за билет.

Изменение позиции министерства связано с тем, что пассажиры зачастую покупают билеты за несколько месяцев до предполагаемого вылета и могут не успеть вакцинироваться заранее, сказал собеседник газеты.

Сертификат о вакцинации действует год. Недавно Минздрав сократил срок действия QR-кодов до полугода для тех, кто привился, а потом заболел COVID-19. При этом их сертификат о прививке аннулируется.

Как рассказали источники издания, в министерстве транспорта также планируют компенсировать авиакомпаниям потери, связанные со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер. Ранее, как писал "Коммерсантъ", экономисты выяснили, что российские авиакомпании могут начать терять от 15 миллиардов рублей ежемесячно из-за введения QR-кодов для пассажиров.

12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах.