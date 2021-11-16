Минздрав сократил срок QR‑кода для привитых, заразившихся COVID-19

Министерство здравоохранения России сократило срок действия QR-кода для тех, кто вакцинировался против COVID-19, а затем переболел коронавирусной инфекцией.

Согласно приказу министерства, в этом случае будет учитываться "более поздняя дата наступления события". QR-код о вакцинации действует год после прививки, а о перенесенном COVID-19 — только полгода после болезни. Соответственно, если человек вакцинировался, а потом заболел, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируется.

В опубликованном приказе также оговорена форма бумажного сертификата, который можно распечатать самостоятельно на портале "Госуслуг" или получить в многофункциональных центрах, начиная с 16 ноября.

Как рассказал "Известиям" высокопоставленный федеральный чиновник, сертификаты о вакцинации могут быть дополнены фотографиями получателей, что позволит использовать их и QR-коды без предъявления паспорта. Сейчас при проверке QR-кода показываются только первые буквы фамилии, имени и отчества того, кому он оформлен. Поэтому, чтобы удостовериться, что его предъявляет именно владелец, нужно сличать их с паспортом. Повсеместная проверка QR-кодов может привести к возникновению очередей при проверках. Введение фотографий на сертификатах позволило бы решить проблему, считает собеседник издания. Фотографию, если эта мера будет одобрена, может загрузить сам пользователь на портал "Госуслуги", либо фото будет браться из Единой биометрической системы (ЕБС), которая используется банками для идентификации клиентов.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах.