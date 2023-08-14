Минтранс сделает необязательными объявления на английском в метро

Министерство транспорта России отменит обязательное дублирование на английском языке всей информации в транспорте. Проект поправок к ведомственным приказам опубликован на портале нормативных актов. Своё решение Минтранс объяснил жалобами пассажиров, "повышенной информационной нагрузкой" и "социально-политической ситуацией в стране".

Сейчас вся визуальная информация в метро, монорельсах и других видах транспорта - названия станций, указатели, схемы метро - должна дублироваться на английском языке. Голосовые объявления тоже должны звучать на русском и английском. Министерство намерено убрать это правило, оставив право решения за регионами.

В регионах некоторые руководители не одобрили предложение Минтранса. Директор нижегородского метрополитена Олег Яушев отметил, что в город приезжает много иностранных туристов, и дубляж объявлений на английском - знак гостеприимства. В казанском "Метроэлектротрансе" также заявили, что жалоб на дубляж на английском от горожан к ним не поступало, но если будет приказ убрать его, компания подчинится.