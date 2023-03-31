Курс на Пекин? Студенты против навязывания китайского языка

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) студенты выступили против введения обучения китайскому языку как второму обязательному и отмены возможности учить французский, немецкий или испанский. В других российских вузах такой практики пока нет, но на рынке труда спрос на знание китайского языка все же растет.

Два часа на английский, два – на китайский

Со следующего учебного года в МФТИ студенты должны будут учить два обязательных иностранных языка: английский и китайский. Таким решением многие в вузе оказались недовольны и распространили информацию в СМИ.

Профком обучающихся МФТИ инициировал опрос студентов, поддерживают ли они решение ректората.

Большая участников опроса не очень довольны нововведением

– Сейчас глобальный вектор развития – на восток. Но МФТИ в хорошую сторону отличается от многих вузов большой гибкостью в выборе образовательных программ. Поэтому когда нам говорят о втором обязательном языке – китайском, студентам это, мягко говоря, не нравится, – рассказывает Радио Свобода председатель профкома обучающихся МФТИ Александр Исмагилов.

Исмагилов говорит, что при общем количестве студентов в вузе 6 тысяч человек менее чем за сутки в профсоюзной группе “ВКонтакте” опрос прошли восемьсот. Большая участников опроса не очень довольны нововведением.

Помимо опроса во "ВКонтакте", студенты Физтеха собирают подписи – очно в вузе и в интернете – под петицией за пересмотр решения об обязательном китайском.

Ранее в МФТИ английский был обязательным основным иностранным языком. Но предусматривалось обучение и второму иностранному языку: немецкому, французскому, испанскому или китайскому – по желанию студента.

Китайский язык – сам по себе тяжелый, за два года по одной паре в неделю его не выучишь

– Очень сильно сократили возможность выбора второго языка. Раньше была возможность, по достижению определенного уровня английского языка, на четвертом курсе взять второй язык вместо английского. Сейчас речь идет о том, что начиная с третьего курса примерно половина студентов будут изучать одновременно и китайский, и английский. Будет в неделю одна пара китайского и одна пара английского. Китайский язык – сам по себе тяжелый, за два года по одной паре в неделю его не выучишь, – говорит Александр Исмагилов.

Уже сейчас, если студент МФТИ хорошо знает английский, он все четыре года может учить китайский: по четыре часа в неделю. Департамент иностранных языков МФТИ регулярно проводит мероприятия, связанные с Китаем: открытие китайского разговорного клуба, вечера китайских чайных церемоний и китайского кино.

По словам Исмагилова, студентам не нравится, что китайский язык им навязывают, что забрали возможность учить другие языки. Студенты пока не понимают происходящего в международном научном общении глобального перехода в том числе и на китайский язык.

На вопросы Радио Свобода пресс-служба МФТИ не ответила, но ранее дала комментарий "Ведомостям": "Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода".

В пресс-службе говорят, что студентов МФТИ учат 12 преподавателей китайского, из которых 8 – носители языка.

Спрос растет

– Китайские ученые говорят на английском. Другое дело, этот английский часто очень плохой: хуже, чем у русских ученых. Особенно это касается тех китайцев, которые не учились в Америке. Примерно начиная с ковидных времен огромное количество научных конференций происходит в Китае. Как правило, там можно участвовать и очно, и подключаться онлайн. Приглашения рассылаются очень широко. По крайней мере, так в моей области знания: искусственный интеллект, нейронные сети. Ещё лет пять назад такого не было, – рассказывает собеседник Радио Свобода, кандидат физико-математических наук.

Других примеров навязывания студентам китайского языка пока неизвестно

Он считает, что китайский язык учить небесполезно для учёных, но понимает протест студентов против принуждения. Кроме того, Китай – вторая экономика мира, но авторитарная страна (какой ее считают большинство развитых государств), что может многим не нравиться. Также несмотря на дружбу Путина с Си Цзиньпином, большинство российских учёных, которых обвиняют в госизмене, по версии ФСБ, передавали те или иные сведения Китаю. Поэтому взаимодействие китайскими коллегами не всегда безопасно.

РБК опубликовало материал с данными Superjob и Headhunter о том, что за год количество вакансий, где требуется китайский язык, увеличилось в полтора-два раза. В российских вузах, по данным российского Министерства образования и науки, китайский сейчас учат 22 тысячи студентов, а многие вузы расширяют его преподавание.

Но в профсоюзе "Университетская солидарность" Радио Свобода рассказали, что случай МФТИ уникален, поскольку других примеров навязывания студентам китайского языка пока неизвестно.

Собеседник Радио Свобода, преподаватель МФТИ говорит, что такая ситуация, возможно, связана с особенностями программы МФТИ. МФТИ – практически единственный технический вуз России, где предусмотрено обучение двум иностранным языкам.

В тех гуманитарных вузах, где учат два языка, второй язык обычно непосредственно связан со специализацией студента. А менять английский как первый иностранный на китайский пока никто не предлагает.

Преподаватель МФТИ считает, что для студентов, учащихся на инженерных специальностях, знание китайского пригодится. Для тех, кто будет заниматься фундаментальной наукой, вряд ли.

МФТИ находится под санкциями США за разработки для российских военных. Собеседник Радио Свобода из этого вуза не связывает интерес ректората к китайскому языку с западными санкциями.