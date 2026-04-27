Минцифры: доступ с VPN ограничивают для "безопасности данных"

Минцифры России заявило, что российские сервисы ограничивают доступ пользователям с включенным VPN для обеспечения "безопасности данных".

В ведомстве считают, что большинство VPN-сервисов не гарантируют защиту конфиденциальности и персональных данных, а злоумышленники пользуются ими для того, чтобы перехватывать трафик и информацию.

"Это (введение ограничений) делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан", – говорится в пресс-релизе министерства, который цитирует "Настоящее Время".

Минцифры в конце марта признало, что реализует задачу по снижению использования VPN - сервиса, позволяющего в том числе обходить блокировки интернет-ресурсов, к которым всё чаще прибегают российские власти. В рамках этой задачи ведомство поручило мобильным операторам отключить возможность пополнять баланс Apple ID (мера вступила в силу 1 апреля) и разработало проект постановления о лишении IT-компаний права на предустановку своих продуктов на устройствах, если они не ограничат доступ к своим цифровым платформам с использованием VPN-сервисов.

Позднее, по данным РБК, Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям методичку по выявлению VPN-сервисов на устройствах клиентов, а 14 апреля медиа заметили, что крупные российские сервисы начали ограничивать работу для пользователей при включённом VPN.

Эксперты проекта RKS Global выяснили, что 22 из 30 самых популярных российских приложений из магазинов RuStore и Google Play следят за работой VPN-сервисов на устройстве. По их данным, за использованием VPN, в частности, следят банковские сервисы (Т-Банк, Сбербанк), маркетплейсы (Wildberries, Ozon, MegaMarket и "Самокат"), а также приложения из экосистем "Яндекса" ("Браузер", "Карты") и VK ("ВКонтакте", "Одноклассники"). Не менее 18 российских приложений отправляют информацию о использовании VPN на свои серверы, откуда ее могут передать силовым структурам по запросу.