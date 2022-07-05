Минюст будет вести список причастных к экстремистским организациям

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Документ предусматривает также создание реестра, в который будут включать данные о гражданах, причастных, по мнению властей, к деятельности экстремистских организаций.

Согласно законопроекту, Минюст будет вести банк данных экстремистских материалов, в который будут вноситься поступившие из суда копии решений о признании информационных материалов экстремистскими - и сами эти материалы. При этом информация, содержащаяся в банке, не будет общедоступной, доступ к ней будут иметь только госорганы.

Как сказано в документе, реестр данных о лицах, причастных к деятельности экстремистской организации, будет создан "в целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами". В этот реестр, который тоже будет вести Минюст, будут включены данные о членах организаций, признанных в России экстремистской или террористической, или иных лицах, причастность которых к таким организациям установлена судом.

На создание новой системы депутаты отвели год до вступления закона в силу.