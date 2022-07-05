Минюст будет вести список причастных к экстремистским организациям

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Документ предусматривает также создание реестра, в который будут включать данные о гражданах, причастных, по мнению властей, к деятельности экстремистских организаций.
Согласно законопроекту, Минюст будет вести банк данных экстремистских материалов, в который будут вноситься поступившие из суда копии решений о признании информационных материалов экстремистскими - и сами эти материалы. При этом информация, содержащаяся в банке, не будет общедоступной, доступ к ней будут иметь только госорганы.
Как сказано в документе, реестр данных о лицах, причастных к деятельности экстремистской организации, будет создан "в целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами". В этот реестр, который тоже будет вести Минюст, будут включены данные о членах организаций, признанных в России экстремистской или террористической, или иных лицах, причастность которых к таким организациям установлена судом.
На создание новой системы депутаты отвели год до вступления закона в силу.
- В России сейчас существует федеральный список экстремистских материалов, куда вносят признанные судом экстремистскими тексты, музыкальные произведения, видео. В него включены только их названия, а не сам контент.
- Летом 2021 года Госдума приняла закон, запрещающий выставлять свою кандидатуру на выборы людям, признанным причастным к деятельности экстремистских организаций. Таковыми, помимо прочих, были признаны штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией. По этому закону десятки оппозиционных кандидатов, даже не работавших в структурах Навального, были сняты с выборов.
- Также во вторник Госдума в первом чтении одобрила законопроект "об обеспечении Вооружённых сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации", который предусматривает возможность ненормированного рабочего дня и других особых норм для сотрудников предприятий, связанных с оборонной промышленностью. Также законопроект предусматривает запрет юридическим лицам отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа. Поправки ко второму чтению должны быть представлены уже сегодня - что свидетельствует о стремлении принять законопроект как можно быстрее.
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