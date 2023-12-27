Минюст: каминг-аут равен участию в "экстремистском сообществе"

Публичный каминг-аут будет приравниваться к "участию в международном экстремитстском сообществе ЛГБТ", – следует из ответа Минюста по Ставропольскому краю на соответствующий запрос.

В ведомстве также заявили, что радужный флаг будет считаться символикой "движения ЛГБТ", признанного российскими властями экстремистским.

Вместе с тем в среду Верховный суд России вернул без рассмотрения жалобу "Международного общественного движения ЛГБТ" на его запрет в Российской Федерации.

Отмечается, что само "движение", которого официально не существует, было специально создано к заседанию Верховного суда ЛГБТ-активистами, чтобы попытаться участвовать в деле и оспорить запрет. Теперь активисты планируют обжаловать отказ.

В конце ноября Верховный суд России, удовлетворив иск министерства юстиции, запретил несуществующее международное движение ЛГБТ и признал его экстремистским. Иск рассматривали без ответчика и в закрытом режиме, в заседании участвовал только представитель Минюста.

До этого российские власти приняли ряд репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.