Верховный суд России рассматривает иск о запрете "движения ЛГБТ"

Верховный суд России рассматривает сегодня иск министерства юстиции о запрете так называемого международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским. Как сообщает "Медиазона", иск рассматривают без ответчика, в заседании участвует только представитель Минюста.

Само заседание проходит в закрытом режиме, журналистов обещали пригласить на оглашение решения суда.

Минюст подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организацией "Международного общественного движения ЛГБТ". Этому предшествовало принятие ряда репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.

После иска Минюста правозащитники, помогающие квир-персонам, получили в разы больше обращений с вопросами об эмиграции, пишет "Агентство". Юристы уверены, что в случае удовлетворения иска поток уезжающих из России вырастет. Причём это будут не только ЛГБТ-персоны, но и те, кто не согласен с такой политикой властей.

На момент подачи иска никакого "Международного общественного движения ЛГБТ" не существовало. Правозащитники опасаются, что запрет этого "движения" ставит целью дальнейшие репрессии в отношении представителей ЛГБТ за их сексуальную ориентацию, а также активистов, защищающих их права.

Накануне стало известно, что группа ЛГБТ-активистов приняла решение о создании "Международного общественного движения ЛГБТ", чтобы иметь возможность защищать свои интересы в Верховном суде. Они сообщают, что провели учредительное собрание и пишут устав, после чего зарегистрируют юридическое лицо.

В состав учредителей вошли правозащитник Игорь Кочетков, бывший директор Московского комьюнити-центра Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала "Парни Плюс" Ярослав Распутин. Игорь Кочетков и Московский комьюнити-центр уже требовали от Верховного суда позволить им участвовать в процессе со стороны ответчика, но им было отказано.

В среду российские правозащитные организации обратились в Верховный суд с просьбой отклонить иск Минюста о признании "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским. Они указывают на антиправовой характер иска, поскольку "международного общественного движения ЛГБТ" не существует как юридически признанной организации.

"Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно, как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", – цитирует правозащитников издание "Медуза".

При этом "Медиазона" отмечает, что российские суды ранее уже запрещали субкультуры и группы людей, которые не имеют единого объединения, чёткой структуры или юридического лица. Так, "террористической организацией" признали "Колумбайн" – речь идёт по сути о субкультуре, пропагандирующей вооружённые нападения на школы. Так называемое "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), то есть уголовную субкультуру, признали "экстремистской организацией".