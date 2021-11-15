Минюст не указал причин включения Росбалта в реестр "СМИ–иноагентов"

Минюст не стал раскрывать подробные причины, по которым издание "Росбалт" внесли в реестр "СМИ–иностранных агентов". Это следует из ответа ведомства петербургским депутатам Борису Вишневскому и Александру Шишлову.

В ответе Минюст сначала пересказывает законодательство, связанное с законом об "иностранных агентах" и СМИ. Лишь в последнем абзаце говорится, что АО "РС-Балт" (юридическое лицо "Росбалта") внесли "на основании документов, поступивших от органов государственной власти России, подтверждающих соответствие требованиям закона". Какие именно документы имеются в виду ведомство не уточняет.

В октябре этого года Минюст внёс в реестр так называемых "СМИ–иностранных агентов" учредителей издания Republic и информационного агентства "Росбалт". Ведомство традиционно не объяснило причин внесения в список.

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Закон о "СМИ–иностранных агентах" появился в России в 2017 году. В конце того же года в реестр "СМИ–иноагентов" внесли Радио Свобода и несколько медиапроектов издания. В 2021 году в реестр "СМИ–иноагентов" были включены издания "Дождь", "Медиазона", "Росбалт", "Важные истории", "Медуза" и другие медиа.

Помимо этого, в России начал действовать закон "СМИ–физлиц иноагентов", по которому Минюст признает "иностранными агентами" граждан России: журналистов, активистов, юристов и адвокатов. В реестре "СМИ–физлиц иноагентов" на данный момент более 50 имён, в том числе главные редакторы "Медиазоны" Сергей Смирнов, "Важных историй" Роман Анин, руководитель Центра защиты прав СМИ (признан иноагентом), юрист Галина Арапова, основатель "Команды 29", адвокат Иван Павлов, активисты проекта "Голос" (признан иноагентом), а также российские журналисты, сотрудничающие с Радио Свобода и Север.Реалии.