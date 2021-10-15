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"Репаблик" и "Росбалт" внесены в список "СМИ – иностранных агентов"

Владелец "Репаблика" Александр Винокуров (слева) со своей женой, владельцем телеканала "Дождь" Натальей Синдеевой. Оба издания внесены властями России в список так называемых иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов учредителей издания Republic и информационного агентства "Росбалт".

Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу. Теперь в него внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для попадания в реестр редакции достаточно получить один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.

Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.

Его главный редактор Дмитрий Козелев заявил, что у Republic нет иностранного финансирования и что оно живёт на деньги подписчиков.

Агентство "Росбалт" традиционно связывают с бывшим главой Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым, которого называют близким другом Владимира Путина во времена его службы в КГБ. Жена Черкесова Наталия указана на сайте издания руководителем проекта.

В 2007 году Черкесов написал статью о войне российских спецслужб в газету "Коммерсантъ", после чего, как сообщал ряд СМИ, его отношения с Путиным серьёзно ухудшились. Наталия Черкесова входила в список координационного комитета форума "Петербургский диалог", несколько немецких партнёров которого были объявлены властями нежелательными организациями.

  • В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора её юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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