"Репаблик" и "Росбалт" внесены в список "СМИ – иностранных агентов"

Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов учредителей издания Republic и информационного агентства "Росбалт".

Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу. Теперь в него внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для попадания в реестр редакции достаточно получить один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.

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Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.

Его главный редактор Дмитрий Козелев заявил, что у Republic нет иностранного финансирования и что оно живёт на деньги подписчиков.

Агентство "Росбалт" традиционно связывают с бывшим главой Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым, которого называют близким другом Владимира Путина во времена его службы в КГБ. Жена Черкесова Наталия указана на сайте издания руководителем проекта.

В 2007 году Черкесов написал статью о войне российских спецслужб в газету "Коммерсантъ", после чего, как сообщал ряд СМИ, его отношения с Путиным серьёзно ухудшились. Наталия Черкесова входила в список координационного комитета форума "Петербургский диалог", несколько немецких партнёров которого были объявлены властями нежелательными организациями.