Минюст объявил "иноагентами" Илью Варламова и Павла Чикова

Министерство юстиции России объявило "иностранными агентами" блогера Илью Варламова и главу международной правозащитной группы "Агора" Павела Чикова.

Также в реестр внесены сайт о ЛГБТ-отношениях "Парни Плюс/Парни+", глава партии "Воля" и оккультного центра "Путь к солнцу" Светлана Лада-Русь (Пеунова), бывший журналист "Дождя" Богдан Бакалейко, политолог Руслан Айсин.

Минюст утверждает, что Варламов и Чиков распространяли "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике". Варламов, по мнению ведомства, также получал "поддержку от иностранных источников". Чикову Минюст приписывает некое "участие в создании и распространение для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов".

Основанием для внесения в реестр "иноагентов" сайта "Парни Плюс/Парни+" Минюст указывает "пропаганду ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике" и распространение материалов "иностранных агентов".

Светлана Лада-Русь, по мнению ведомства, призывала к борьбе с действующей властью, выступала против войны в Украине, формировала негативное отношение к военной и государственной службе.

В качестве основания для внесения Руслана Айсина в реестр Минюст указывает "распространие через иностранные издания недостоверной информации о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политики", а также высказывания против войны в Украине.

Богдан Бакалейко, как считает ведомство, "распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами", "распространял негативную информацию о деятельности органов государственной власти" и высказывался против войны в Украине.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц.