Сергея Гуриева и Нику Водвуд признали иноагентами

Министерство юстиции России пополнило реестр "иностранных агентов". В него вошли Всемирный фонд природы, фонд "Свободная Бурятия", экономист Сергей Гуриев, программист Лев Гершензон, политик Геннадий Гудков, блогер Вераника Водвуд и жкрналист Даниил Губарев.

Сергей Гуриев - доктор экономических наук, профессор. Живёт во Франции. Входит в Антивоенный комитет России.

Геннадий Гудков - бывший депутат Государственной думы. Оппозиционный политик. Также входит в Антивоенный комитет России.

Лев Гершензон - программист и медиаменеджер, бывший глава "Яндекс.Новости". Живёт в Германии. Основал агрегатор новостей the True Story.

Вераника Водвуд - феминистская активистка, блогер, известная под ником nixelpixel. Выступает за права женщин и борьбу с домашним насилием.

Даниил Губарев - дальневосточный журналист. Создатель новостного проекта News.vl.

Фонд "Свободная Бурятия" был основан активистками Александрой Гармажаповой и Викторией Маладаевой. Гармажапова была внесена в список иноагентов 10 февраля. "Свободная Бурятия" выступает с критикой войны России в Украине, помогает военнослужащим из Бурятии с защитой прав и возвращением из зоны боевых действий. Фонд также выступает за так называемую деколонизацию России, подразумевая под ней децентрализацию власти и обеспечение прав всех живущих в России народов.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) - крупнейшая в мире международная природоохранная организация. Основан в 1961 году. Имеет представительства практически во всех странах мира. Фонд занимается защитой животных и растений, находящихся под угрозой вымирания, и масштабными экологическими проектами.