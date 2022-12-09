Минюст объявил иноагентами The Bell, Михаила Фишмана и Ровшана Аскерова

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов издание The Bell и журналиста телеканала "Дождь" Михаила Фишмана.

Также в список включили знатока игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, философа Рубена Апресяна, бывшего сотрудника администрации главы Башкортостана Ростислава Мурзагулова и "Экологическое Движение 42".

Михаил Фишман – тележурналист, один из ведущих телеканала "Дождь". Сам "Дождь" был признан в России СМИ – иностранным агентом в 2021 году. 1 марта 2022 года, через неделю после начала российского вторжения в Украину, вещание "Дождя" в России было заблокировано. Большая часть журналистов покинули страну.

Ровшан Аскеров – журналист, также известный как игрок интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". В мае 2022 года он был заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о реабилитации нацизма. По версии следствия, журналист в фейсбуке опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, которая "оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества". По утверждению издания "Абзац", Аскеров назвал Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой".

Ростислав Мурзагулов работал в администрации главы Башкортостана Радия Хабирова. На данный момент он является ведущим новостного шоу "Нецензурные новости" на YouTube-канале "Открытые медиа".

Рубен Апресян – доктор философских наук, профессор, заведующий сектором этики Института философии РАН. Критиковал военное вторжение России в Украину, подписал открытое письмо российских учёных против войны.

The Bell – независимое деловое и общественное издание. Его основательница Елизавета Осетинская была включена в реестр иноагентов в апреле 2022 года.

"Экологическое движение 42" – общественное объединение, занимающееся сохранением природного наследия и повышением экологической культуры в Архангельской области.